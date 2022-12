OTAC IMAO MOŽDANI UDAR, SESTRA JOJ U INVALIDSKIM KOLICIMA, A ONA IH SE STIDI: Megan otpisala i svoju porodicu, a evo šta kažu oni

Tomas Markl kloni se dokumentarca svoje ćerke, "Hari i Megan", izjavila je polusestra vojvotkinje od Saseksa, Samanta Markl za TMZ. Objasnila je kako je njihov otac fokusiran na svoje zdravlje, a ne "sramotni projekat" svoje ćerke i zeta kojeg nikad nije upoznao.

Objasnila je kako pokušava da zaštiti svog oca i zato ga je zamolila da novu dokumentarnu seriju koja je 8. decembra stigla na Netflix izbegne u širokom luku.

foto: Profimedia

- Megan je oca već povredila, i to u teškim trenucima, a serija dodatno omalovažava njihovu porodicu. Otac ne zna o čemu govore Hari i Megan i tako treba i ostati - rekla je Samanta Markl i dodala kako Tomasa nije trebalo nagovarati da izbegne dokumentarac Saseksovih o kojem govori ceo svet.

- On ni ne želi to da gleda jer sve što se događa s kraljevskom porodicom već duže vreme narušava njegovo zdravlje. Što je najvažnije, on se još uvek oporavlja od moždanog udara koji je doživeo ranije ove godine.

Samanta Markl i Megan Markl foto: Profimedia

Megan je oca davno izbacila iz svog života, smatra njena polusestra i iako se on s tim s vremenom pomirio, ostao je "grozan osećaj" gorčine.

Netflixova šestodelna serija "Hari i Megan" donosi njihovu stranu priče o svemu što su prošli kao par - od prvog sastanka do napuštanja kraljevske porodice, života u palati, rasizma, paparaca, međusobnih odnosa, roditeljstva...

foto: Netflix / Ferrari / Profimedia

Naravno, nije prošlo bez spominjanja Tomasa Markla i žutih medija s kojima je, navodno, imao dogovor težak 100.000 dolara za snimanje lažnih paparaco fotografija, te činjenice da nije bio pozvan na raskošno venčanje u Londonu. Štaviše, u jednoj epizodi Hari govorio kako je "neverovatno tužno" što je njegova supruga izgubila oca. Megan se obrušila i na svoju polusestru, tvrdeći da nikad nisu bile bliske kako to Samanta pokušava da prikaže.

Međutim, u seriji se pojavljuje Samantina ćerka, Ešli Hejl, Meganina nećaka. Ona je, čini se, jedina članica porodice s očeve strane koju Megan "obožava". Hejl, 37-godišnja advokatica iz San Franciska, koja sa Samantom ima vrlo komplikovan odnos - odrasla je s očevim roditeljima koji su imali starateljstvo nad njom i s majkom je počela da kontaktira tek 2007. godine - nije baš lepo pričala o svojoj mami. Ispričala je kako je, nakon što je s majkom uspostavila kakav-takav odnos, postala jako bliska sa svojom tetkom Megan, "Meg", te su one do danas, usprkos svemu, "poput sestara".

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

