DA TE BLAM POJEDE! MEGAN MARKL ISMEVALA KRALJICU ELIZABETU: Taj trenutak je toliko sraman da je čak i Hari složio "facu" FOTO

Megan Markl ispričala je kako je upoznala kraljicu Elizabetu II, i pritom pokazala kako joj se poklonila. Govorila je to kroz osmeh i sigurno nije imala lošu nameru, ali ne misle svi tako.

Priču je otkrila u dokumentarcu "Hari i Megan" čija se premijera intenzivno najavljivala danima. Pored nje je sedeo Hari i činilo se da mu je izrazito neprijatno dok sluša suprugu. Izgledao je veoma ozbiljno, a onda se kratko osmehnuo.

Megan je upoznala kraljicu na ručku u Kraljevskoj loži u Vindzoru, ubrzo nakon što su ona i vojvoda od Saseksa otkrili da se zabavljaju, 2016. godine. Elizabeta II bila je prvi stariji član kraljevske porodice koji se sreo sa vojvotkinjom.

"Nije znala kako se to sve odvija. Za nju je takav sistem bio mali šok", rekao je Hari, a onda je Megan smejući se nastavila: „Mislim, to je nadrealno. Nije se desio onaj veliki momenat da mi je rekao: "Sada ćeš upoznati moju baku". Nisam znala da ću je upoznati sve do nekoliko trenutaka pre samog susreta. Bili smo u kolima i išli smo u Kraljevsku ložu na ručak, a Hari je izustio: „Oh, moja baka je ovde, ona će biti tamo posle mise u crkvi". Pitao me je: "Znaš da se pokloniš, zar ne?". Mislila sam da se šali".

Megan je susret sa kraljicom opisala sa srednjovekovnim dešavanjima odnosno sa onim što se prikazuje u američkom pozorištu "Medieval Times" gde se izvode srednjovekovne igre i borbe.

"Kako da to objašnite ljudima? Kako da objasnite da treba da se pokloni mojoj baki? Kako objasniti to, naročito nekom iz Amerike. To je čudno", dodao je Hari.Vojvotkinja je naglasila da sada razume da je to važna stvar kao i da će Amerikanci razumeti jer imaju "Medieval Times" pozorište.

"Poklonila sam se i rekla: "Drago mi je što smo se upoznali, Vaše visočanstvo". Bilo je tako intenzivno. A onda kada je otišla, Eugenija i Džek i Fergi su mi rekli: "Sjajna si bila". Zahvalila sam im se. Nisam znala šta radim".

Megan je u trećoj epizodi serije otkrila da je morala da gugla reči britanske himne, ali da nije pohađala "brzi kurs" kraljevskog bontona, kako su mislili oni koji smatraju da je veoma pripremljeno ušla u vezu sa Harijem.

U seriji se prikazuju i veoma bliski momenti Harija, Megan i princeza Evgenije i Beatris, unukama kraljice i princa Filipa.

Hari: Kraljevska porodica je pristrasna

Princ Hari istakao je u dokumentarcu da je u britanskoj kraljevskoj porodici postoji pristrasnost.

A Netfliks je ponovo podsetio na skandal koji je 2017. izazvala princeza Majkl od Kenta, supruga bliskog rođaka kraljice Elizabete, kada se na predbožićnom ručku kraljevske porodice pojavila sa skandaloznim brošem koji simboliše roblje i zatočeništvo. Na istom mestu bila je i Megan Markl koja je prvi put prisustvovala ovom događaju.

Princeza je kasnije rekla da joj je "veoma, veoma žao", a i 2004. je optužena za rasizam kada je grupi muškaraca afroameričkog porekla poručila da se "vrate u kolonije".

„U ovoj porodici ponekad ste deo problema, a ne deo rešenja. Postoji ogroman nivo nesvesne pristrasnosti. Stvar sa nesvesnom pristrasnošću je u tome da zapravo niko nije kriv. Ali kada kada to primetite kod sebe, onda to morate da ispravite. To je obrazovanje. To je svest. To je stalni rad za sve, uključujući i mene", rekao je Hari i dodao da su se neki članovi kraljevske porodice pitali zašto bi Megan trebalo da bude zaštićena od novinskih natpisa.

"Naredba iz palate je bila da se ne govori bilo šta", istakao je.

Prema njegovim rečima, ti članovi porodice postavljali su sledeća pitanja: "Moja žena je prolazila kroz isto, zašto bi Megan bila zaštićena? Zašto bi ona imala poseban tretman?".

"Rekao sam im: "Razliku pravi rasni momenat", poručio je princ.

Dokumentarac je doneo i sledeće detalje: majka Megan Markl Dorija Ragland rekla je da je, čim je srela Harija, znala da je on pravi muškarac za njenu ćerku, pohvalila je Megan da je rođena kao "stara duša" ističući koliko je njena naslednica od ranog uzrasta bila zrela ličnosti, govorilo se o rasizmu u Britaniji, podsećalo na divan način na princezu Dajanu, Hari je rekao da je mamin sin i je slušao srce i da se nije trudio da se "uklopi u šablon", istakao je da su ga odgajili prijatelji iz Afrike, gde je boravio tokom dinejdžerskih dana i posle majčine smrti, u svojim dvadesetim godinama...

Prikazane su danas prve tri epizode serije, ostatak će biti emitovan 15. decembra.

