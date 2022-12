VERIDBA NAM JE BILA ORKESTRIRANI RIJALITI: Nove BOMBASTIČNE TVRDNJE u dokumentarcu Harija i Megan! Palata OVE STVARI ne prašta!

"Nikada nam nije bilo dozvoljeno da ispričamo svoju priču... do sada", kaže Megan u uvodnom delu serije "Hari i Megan", koja je prikazana danas, dok Hari dodaje: #Nikada nam nije bilo dozvoljeno da ispričamo našu priču, bila je to tako dosledna odluka". A danas su rekli šta imaju u prve tri epizode ovog dokumentraca, sama završnica ticala se njihove verdibe.

Megan Markl i princ Hari rekli su da je njihova veridba 2017. godine bila "orkestrirani rijaliti šou".

Treća epizoda pokreće veoma osetljiva i važna pitanja.

Dejvid Olusoga, koji je autor knjige "Black and British" kaže novinarima: „Ko je sanjao da će Britanija imati crnu princezu? Ko je to mogao da zamisli? Bio je to zaključak zasnovan na istoriji i bio je toliko neverovatan, zapravo zapanjujući".

On i njegov kolega autor, Ofua Hirš, daju kratku lekciju iz istorije o ulozi Britanije u atlantskoj trgovini robljem i o tome kako je ta trgovina „potkrepila“ Britansku imperiju, i da su to „finansirali kraljevi i kraljice sve do njenog ukidanja“ početkom 1900-ih.

Džejms Holt, bivši portparol Palate, kaže producentima da je bio "nesvestan" nasleđa britanskih veza sa trgovinom robljem, tvrdeći da su se njegovi učitelji fokusirali na kolonijalnu moć Ujedinjenog Kraljevstva i na "koliko je ta zemlja nekada bila globalno važna". Vraćajući se na veridbu Harija i Megan, gospodin Olusoga kaže da je osećao da je to moglo da pokaže da je kraljevska porodica "sustigla ostatak Britanije".

"Nisam znao kako Megan treba da se oblači"- vojvotkinja morala da nosi samo nakit britanskih dizajnera

Posle šokantnog dela, serija se vraća na veridbu. Megan otkriva da nije znala kako treba da obavlja brojne dužnosti, među kojima su takozvane šetnje, odnosno (ne)formalni susreti sa građanima.

"Nikada nisam videla slike ili video zapise šetnje, pitala sam se 'šta je to šetnja'", kaže.

Hari je rekao da je mogao da pomogne supruzi, ali samo do određene mere: "Deo za koji zapravo nisam znao, bio je stil... šta žena treba da radi, kako treba da se oblači i takve stvari".

Megan kaže da je brinula zbog svoje odeće i da li su njene minđuše kreacija britanskog dizajnera, pre nego što bi uklonila etikete, a Hari dodaje: „A onda se etiketa pokida... cela stvar je bila smešna".

Emitovan je zatim susret Megan sa građanima, što je zapravo bio njen prvi test u javnosti, piše "Dejli mejl".

Građani govore da Megan izgleda neverovatno.

"Svi su bili tako zadovoljni i srećni. Ona je bila kao dašak svežeg vazduha", nastavlja Hari.

Dodaje: „Pomislio sam u sebi: "Kakav san... Našao sam nekoga kome sve ovo nije lako, ali je u stanju da to uradi i da izgleda kao da sve radi sa lakoćom".

Medijski pritisak promenio sve

San se pretvorio u noćnu moru.

Prijateljica Megan Markl Lindzi Džil Rot rekla je da je znala da će novinari kontaktirati ljude sa kojima je ona bliska, ali „nije znala do čega će sve ići“, tvrdeći da su je pratili dok je bila u Londonu.

Prijateljica iz detinjstva Suzan Viliger takođe je rekla da su novinari bili "nemilosrdni" i da su otišli u kuću njenih roditelja.

Meganina majka Dorija Ragland tvrdi da je smatrala da je njena bezbednost ugrožena. "Nisam mogla da šetam svoje pse, nisam mogla da idem na posao, uvek je neko bio tamo... Proganjali su me paparaci".

Megan ističe da su britanski mediji bili veoma zainteresovani za njenu majku, ali kada su shvatili da je ona prava dama i da nema ničeg spornog u vezi sa njom, pa su se onda okrenuli drugoj strani njene porodice, aludirajući na polusestru Samantu Megan, o kojoj priča u seriji i oca Tomasa Markla.

U dokumentarcu se pojavljuje i Serena Vilijams, dok "Dejli mejl" ističe da su izostali Elon Džon, Edvard Eninful, Opra Vinfri i Mišel i Barak Obama.

