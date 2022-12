OTAC NAŠE GLUMICE KAO DETE PREŽIVEO LOGOR! Ivana Žigon govorila o BOLESTI i PATNJAMA: Otkrila koji trenutak joj je bio NAJTEŽI!

Glumica Ivana Žigon preživela 25 godina koje se mogu opisati kao patnja, a koje su bile popunjene usponima i padovima, bolestima i ozdravljenjima.

Najteži trenutak svakako je bio kada joj je 1997. godine otkriven karcinom dojke. Nakon uklanjanja dojke, počele su jake terapije, a majka Jelena, takođe glumica, bila joj je uvek oslonac.

- Dvanaesti dan posle operacije igrala sam Nastasju Filipovnu u "Idiotu", na sceni Narodnog pozorišta. Tri sata sam plesala, glumila, smejala se, a u publici je sedeo i profesor koji me je operisao. I danas sam mu na svemu zahvalna. Zaljubljena sam u život - rekla je Ivana za Alo! svojevremeno:

- Tome me je tata naučio. On je preživeo logor Dahau i sa četrnaest godina shvatio koliko vrede zdravlje i sloboda. Nije priznavao bolest, niti je to meni dozvolio.

Verna očevim savetima, Ivana je uspela i da ostvari svoj veliki cilj - uprkos sumnjama lekara, zatrudnela je u 38. godini i na svet donela zdravo dete. Dečak kojeg su proglasili za medicinsko čudo dobio je dedino ime - Stevo.

Posle svih iskušenja, najbolniji momenat za Ivanu je bila smrt majke Jelene.

- Najbolniji trenutak je kada je moja mama otišla, jer sam ostala veliki dužnik njoj u svakom smislu. Tati sam punoj meri bila veliki saborac, jer mu je zdravlje bilo narušeno. A mama je nekako brinula o svima nama - kazala je ona jednom prilikom.

