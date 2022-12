VODITELJ I PLESAČ IZVRŠIO SAMOUBISTVO: Imao samo 40 godina, slavu stekao u ovom ŠOU programu, a ONA se oprostila POTRESNIM rečima

Poznati voditelj, di džej i igrač Stiven Tvič Bos je preminuo u 40 godini. Kako je stranim medijima rečeno iz kancelarije okružnog patologa, u pitanju je samoubistvo.

Njegova žena, Alison Holkor je 14. decembra utrčala u policijsku stanicu Los Anđelesa sva izbezumljena i rekla da je "Stiven juče otišao iz kuće bez automobila, a to uopšte ne liči na njega". Nedugo zatim, policija je dobila poziv iz jednog los anđeleskog hotela zbog pucnjave, a tamo je Stiven nađen mrtav i kako se navodi, u pitanju je samoubistvo.

Slavu je stekao kao igrač u šou programu "So You Think You Can Dance" gde je učestvovao nekoliko puta, a 2014. godine je postao pomoćnik i di džej u šou Elen Dedženeris gde je ostao do samog kraja.

Ona se potresnim rečima oprostila od kolege.

- Srce mi je slomljeno. Tvič je bio čita ljubav i svetlost. Bio mi je porodica i volela sam ga celim svojim bićem. Nedostajaće mi. Pošaljite ljubav i podršku njegovoj porodici - Alison i njihovoj prelepoj deci - Vesliju, Medoksu i Zaji. - napisala je Elen.

Sa suprugom Alison (34) je imao 3 dece, a ćerka Vesli je Alisonina ćerka iz prvog braka. Venčali su se 2013. godine i nedavno su proslavili devetogodišnjicu braka. Inače i ona je igračica, a upoznali su se upravo u šou programu "So You Think You Can Dance".

Alison je neposredno posle loših vesti, smogla snage da da izjavu stranim medijima.

- Prostorija bi se obasjala svetlošću kada bi Stiven ušao u nju. Vrednovao je porodicu, prijatelje i zajednicu iznad svega. Ljubav i svetlost su mu bile sve na svetu. Bio je stub naše porodice, najbolji suprug i otac i inspiracija svojim fanovima. Ako bi rekla da je ostavio nasleđe to bi bilo potcenjivanje, a njegov pozitivan uticaj će se i dalje osećati. Sigurna sam da neće proći dan a da ne poštujemo uspomenu na njega.

Stivene, volimo te, nedostaješ nam i uvek ću sačuvati poslednji ples za tebe - rekla je skrhana Alison.

Inače, osim emisije Elen gde je bio i producent, on se bavio i glumom (filmovi Magic Mike XXL i Step Up), a bio je i voditelj nekoliko rijalitija.

(Kurir.rs/A.M.)

