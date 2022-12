AMERIČKI MEDIJI SE OKRENULI PROTIV PRINCA HARIJA I MEGAN MARKL! Okomili se na par: Dosadni su i prenemažu se! Evo s kim ih porede

Plan princa Harija i Megan Markl da ocrne kraljevsku porodicu nije uspeo. Američki mediji okomili su se na dvojac nakon poslednje tri epizode njihove dokumentarne serije, o kojoj ovih dana bruji ceo svet.

ABC, CNN, Fox News, The Associated Press i ostali svoje su jutarnje vesti i javljanja posvetili upravo Hariju i Megan, ali ne na način na koji bi oni to očekivali.

foto: Printscreen/Netfliks

"Usred sopstvenog prepričavanja čini se da ne mogu, a da ne prave karikature od samih sebe. Ogrezli su u nekoj vrsti narcizma koji mogu da podnesu samo oni koji su naučeni da budu ispred objektiva (Hari zbog svoje kraljevske porodice, Megan zbog svoje profesije)", piše Jezebel.

"Iskreno se nadam da je najgore od njihove oluje prošlo i da Hari, Megan, njihova deca i njihovi najmiliji mogu bez smetnji da žive svoje dosadne živote. I takođe se iskreno nadam da je ovo zadnji put da čujem za bilo što od toga", završili su oštro.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Mnogi su mislili kako će Megan i Hari imati podršku Amerike, ali stvari su se ipak okrenule.

Kir Simons, novinar NBC-ja, rekao je: "Zaboga, o čemu će Vilijam da razmišlja?" te tako započeo svoje javljanje.

1 / 35 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prošle nedelje voditeljka Savana Gatri započela je izveštavanje o prve tri epizode zahvalivši dopisnicima što su gledali seriju tako da mi ne moramo, a ovo su samo neki od oštrih primera koji su stigli na račun Megan i Harija.

foto: Printscreen YouTube

"Želeli smo svoju privatnost, hteli smo da nas novinari ostave na miru, bla bla. I što su onda učinili? Na Netflixu su prikazali sebe i svoju decu i svoj život. To je poput Kardašijana, samo što je dosadno. Ne mogu da podnesem njihovo prenamaganje", komentarisala je holivudska zvezda Tajler Peri.

Foxov novinar rekao je i da su Hari i Megan na putu da budu najomraženiji članovi kraljevske porodice dosad i da je Hari na dobrom putu da ga kralj Čarls pogrdi.

Kraljevski dvor ni o čemu se još nije oglasio, a svoje obaveze i dalje ispunjavaju s osmehom na licu baš kao da ih ova drama ni ne dotiče.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)