VILIJAM I KEJT SU BILI LJUBOMORNI NA NAS DVOJE: Hari i Megan novom SALVOM OPTUŽBI izazvali HAOS! Trese se DVOR od njihovih reči!

Netflix je danas objavio poslednje tri epizode šestodelne dokumentarne serije "Hari i Megan". Princ i vojvotkinja od Saseksa otkrili su nove detalje svog venčanja i odlaska iz Velike Britanije, ali su izneli i niz novih, teških optužbi na račun kraljevske porodice.

Princ Hari i Megan Markl u najnovijim epizodama su tvoreno napali princa Vilijama i kralja Čarlsa zbog odbijanja zahteva da delom ostanu u službi kraljice, koji bi im omogućio da zarade bogatstvo dok istovremeno obavljaju svoje kraljevske dužnosti.

foto: Netflix / Ferrari / Profimedia

Hari: Vilijam je vikao i vrištao na mene ispred oca i bake

Vojvoda od Saseksa obrušio se na svoga starijeg brata. Naveo je da je Vilijam navodno vikao na njega pred njihovim ocem i bakom na sastanku u Sandringamu u januaru 2020. godine, kada je pokušao da postigne dogovor o napuštanju Velike Britanije. Kraljicu Elizabetu optužio je da nije reagovala.

"Bilo je strašno slušati kako moj brat vrišti i viče na mene, a uz to je otac govorio stvari koje jednostavno nisu bile istinite. A baka je samo mirno sedela u uglu i posmatrala. Došao sam s istim predlogom koji smo već javno izneli, ali kad sam stigao tamo, shvatio sam da nije moglo uopšte biti rasprave", tvrdi.

Uz to je ispričao da je Megan, koja se u to vreme nalazila u Kanadi, "briznula u plač" kada joj je ispričao sve o svađi preko telefona. Par je tada izjavio da su im pojedini članovi porodice zabranili da nasamo razgovaraju s kraljicom o preseljenju u Kanadu, a zatim u Ameriku.

foto: Ian Vogler-Daily Mirror/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Negirao da ga je Megan nagovorila da odu

Hari je nakon toga tvrdio da je Vilijam izabrao budućnost kraljevske porodice umesto budućnosti sopstvenog brata. "Najtužniji deo toga bio je taj razdor koji je nastao između mene i brata. On je stao na stranu institucije. Delom to i mogu shvatiti jer to je njegovo nasledstvo", kaže Hari u novoj epizodi.

Takođe je negirao da je bila Meganina odluka da odu i presele se u Los Anđeles. "Zapravo, to je bila moja odluka. Ona to nikad nije tražila od mene, oni koji to kažu su mizoginisti. Ja sam taj koji je hteo da ode", naglasio je.

foto: Printscreen

Optužio Vilijama, Čarlsa i Kejt da su bili ljubomorni na Megan

Međutim, ono što je izazvalo najviše pažnje javnosti i medija tvrdnje su da su princ Vilijam, kralj Čarls i princeza Kejt Midlton "zapravo bili ljubomorni na njihovu popularnost i mrzeli su činjenicu da im kradu pažnju".

Megan i Hari smatraju da su bili bolji u izvršavanju kraljevskih dužnosti od drugih i da je to mučilo porodicu, koja navodno nije htela da se Megan tretira kao zvezda. Hari je ponovo pravio poređenja između Megan i njihove pokojne majke, tvrdeći da je princeza Dajana bila "prisiljena da ode iz istog razloga jer je nadmašila ostale u porodici".

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Megan: Nisu me voleli zbog boje kože

Hari i Megan osvrnuli su se i na svoju prvu turneju po Australiji u oktobru 2018. godine, na kojoj je otkrivena vest da će postati roditelji, a koja je navodno prošla tako dobro da je palata time bila neverovatno ugrožena.

Megan u jednoj od poslednjih sezona tvrdi da je kraljevski članovi nisu zaštitili kada je imala psihičkih problema, a njena majka Dorija Regland prisetila se trenutka kada joj je ćerku rekla da ima depresivne misli.

foto: Mayer RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Takođe tvrde da protiv njih postoji zavera između Bakingemske palate i britanskih medija kako bi ih prikazali kao glavne negativce. Megan je nagovestila i da su članovi kraljevske porodice bili revoltirani zbog nje i da je nisu voleli "jer je mešovite boje kože".

Britanski mediji prenose kako će kraljevski zvaničnici i obožavatelji porodice sa interesovanjem pratiti rasplet serije, ali ne očekuje se da će kralj Čarls i princ Vilijam lično komentarisati, osim u slučaju da odluče da opovrgnu Harijeve optužbe.

(Kurir.rs)

