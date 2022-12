GLUMAC NA SNIMANJU POKUŠAO DA JE SKINE, BRANILA SE DO KRVI! Emotivna ispovest Radmile Živković o sećanju koje se NE ZABORAVLJA

Radmila Živković gostovala je u emisiji Sceniranje gde se dotakla jedne strašne scene koje je doživela na snimanju filma "Naivko".

Naime, scena sa Ljubišom Samardžićem koje se svi dobro sećaju ipak nije trebala baš tako da izgleda. U filmu se glumica branila, mada iako su svi mislili da je to deo scenarija, ipak je to bilo stvarno.

- Osvetila sam se jednom kolegi strašno. Na prvom filmu "Naivko" mene je trebao da slika slikar i on je zamislio tako da je napravio taj portret sa golim grudima. Ja sam imala jednu bluzu od šantuga što je teška svila, gruba i jaka. On je na probama sve radio kako treba, mada kada se upalila kamera on je krenuo to da mi otkopčava i da proba da skine. Ja sam to držala sa obe ruke jer nisam smela da prekinem kadar. Kada se završila scena i kada sam skinula bluzu ona je bila urezana od te jačine i ramena su mi bila krvava. Ja sam plakala, naravno ne pred njima - rekla je glumica.

Glumica je potom otkrila i kako se osvetila kolegi nakon 20 godina zbog te neprijatne scene.

- Posle 20 godina radila sam film sa njim opet. Bila je scena gde sam ga udarala kišobranom. Ja sam ga udarala do besvesti. Rekla sam kolegi da ga ne brani jer ću stvarno da ga udaram. Branio ga je Zoran Cvijanović, a udarala sam Ljubišu Samardžića. Neka mu je laka crna zemlja, ali ovo je sada anegdota - istakla je glumica.

