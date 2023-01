POSLE MESECI ŠUŠKANJA, SAD JE ZVANIČNO! Razvodi se glumica Jelena Peričin i njen 9 godina mlađi suprug i kolega Momčilo Otašević

Mesecima su regionalni portali šuškali o problemima u braku hrvatske glumice Jelene Perčin i njenog devet godina mlađeg supruga, crnogorskog glumca i zvezde serije "Kumovi" Momčila Otaševića.

Sve do sada bila je reč samo o šuškanjima, ali sada je u velikom intervjuu za Gloriju, Jelena Perčin napokon priznala kako je to istina.

foto: Printscreen

41-godišnjoj glumici ovo je drugi brak, nakon onog sa preduzetnikom Kristijanom Babićem s kojim je dobila 13-godišnju ćerku Lotu, a za Momčila, s kojim je dobila ćerku Mašu (4) i sina Jakšu (2) se udala 2018. godine.

"Glupo mi je da lažem. Rastajemo se. Uvek sam se trudila da ne pričam o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o venčanju pa neću ni o raskidu. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrisana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna zbog dece. Od prijatelja sam dobila bezuslovnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom celi život i jako se dobro poznajemo i verujemo jedni drugima. Svi su znali da odluku nisam donela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jeste, nisam još doživela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je za Gloriju Jelena Perčin i dodala kako jedino čega ju je, nakon svega strah je bolest, sve ostalo, priznala je, može se preživeti.

foto: Ana Paunković

Dubrovčanka i njen crnogorski kolega upoznali su se i zaljubili na snimanju serije "Zora dubrovačka", a venčali su se u maju 2018. u tajnosti - u krugu porodice i bliskih prijatelja u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori.

foto: Ana Paunković

Crnogorski glumac u jednom intervjuu je otkrio da je svojoj izabranici pripremio neka romantična iznenađenja na venčanju. Među ostalim, dogovorio je da joj na klaviru sviraju njene omiljene pesme, dok su na sceni bile rasute latice ruža. Potom su otišli na piće u lokal gde su se upoznali i proveli najlepše trenutke, a nakon toga se jedrenjakom uputili na drugu lokaciju.

(Kurir.rs/Tportal)

