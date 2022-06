ZAŠTITNI ZNAK BAŠTA FESTA SU UZBUDLJIVI FILMOVI I HITOVI ZDRAVKA ČOLIĆA: Maja Šuša o svom novom filmu Posle zime i festivalu

Deveto izdanje Bašta festa, danas jednog od omiljenih novih internacionalnih festivala kratkog igranog filma u regionu, održaće se od 30. juna do 3. jula u Bajinoj Bašti. Glumica Maja Šuša glavni je "krivac" što se ova manifestacija dešava svake godine u predivnom ambijentu, a u razgovoru za Kurir otkriva kako su 2022. pravili program i kakve uspomene nosi sa snimanja ostvarenja "Posle zime", koje će biti prikazano poslednjeg dana.

- Na Bašta festu nas očekuje 25 kratkih igranih filmova u takmičarskom programu, četiri večeri projekcija i žurki na otvorenom, divna priroda ovog regiona - nacionalni park Tara, jezera Perućac i Zaovine, reka Drina i dobra vremenska prognoza - sunčano i lepo vreme. Mi to volimo da kažemo - pravi početak leta.

Koji je bio koncept po kom ste formirali selekciju?

- Nije bilo nekog posebnog koncepta, biramo dobre, uzbudljive filmove koji imaju fokus na kvalitetnim glumačkim ostvarenjima, s obzirom na to da na našem festivalu dodeljujemo nagrade za glumce. Teško je od velikog broja pristiglih filmova napraviti tako malu selekciju, od samo 25 filmova, tako da se tu onda gleda i da filmovi budu različiti, da pokriju što više tema, kultura i otvore zanimljiva pitanja publici u Bajinoj Bašti.

U Bajinoj Bašti biće i zanimljiv muzički program. Kako ste došli na ideju da jedno veče posvetite Zdravku Čoliću?

- Mi smo na akademiji imali jedno vreme maniju slušanja starih Čolinih pesama i to je bila neka naša interna fora. Pomislili smo kako bi bilo zabavno da to radimo i jedno veče na festivalu, tada je festival još uvek bio mali i mislili smo - čak i da ne uspe, da ljudima to nije tako zabavno kao nama - ništa strašno. I onda se ispostavilo da svi ljudi vole Čolu i da znaju njegove pesme, čak i ako ih ne slušaju intenzivno. S godinama je to "Čola veče" postalo zaštitni znak festivala i sad i da želimo da ga promenimo ili ukinemo, naša publika ga iščekuje i raduje se tom danu.

Festival je posvećen mladim. Šta muči mlade umetnike u Srbiji i regionu?

- Pitanja ljubavi, odrastanja, pronalaženja svog mesta u svetu. Okviri koje im nameće sistem u kom žive, poslovi od devet do pet, patrijarhat. Zanimljivo je videti kako su to u osnovi vrlo slična pitanja, koja se samo u različitim društvima ispoljavaju na drugačiji način.

Na festivalu će publika moći da pogleda i vaš film "Posle zime". Reditelj i scenarista ovog ostvarenja Ivan Bakrač bavi se prijateljima iz malog crnogorskog grada koji se trude da sačuvaju prijateljstva iako ih razdvajaju kilometri. Ima li paralele s vašom generacijom koja je odrasla u velikog gradu?

- Naravno, ne mislim da tu ima neke velike razlike. Način odrastanja, tranzicioni period, ratovi, prelazak iz analognog sveta u digitalni obeležili su našu generaciju, bez obzira na to da li smo u velikom ili malom gradu. Nama je i bilo važno da ispričamo priču o našoj generaciji, koja je tako negde između, sa željom da nas bolje razumeju. A neupitno je da su sve ove stvari uticale na to da se ljudi teže osamostaljuju, odlučuju na brak, decu i da žele da produže mladost koliko je god moguće, baš kao i naši likovi u filmu.

Kakvi su Momčilo Otašević i Petar Burić kao partneri? Da li su pazili vas devojke na setu?

- Nema šta ko nas da pazi, mi smo se svi sjajno družili, lepo sarađivali, stvarali i igrali se. Ovaj je film je doveo do toga da se stvarno osećamo kao najbolji prijatelji iz detinjstva. Stvorila se jedna divna ekipa, sa kojom mi je svaki susret velika radost.

Možete li da budete optimistični s obzirom na trenutno stanje u svetu?

- Teško pitanje, ali trudim se da svakodnevni optimizam pronalazim u malim stvarima, iako ako bismo gledajući globalno i lokalno, ništa ne deluje kako treba.

