"DELILA SAM DROGU S OCEM": Slavna glumica se nije TRGNULA ni kad joj je brat UMIRAO OD HEROINA, a na NJENO TELO su muškarci padali

Pre nekoliko dana, holivudska glumica Džejmi Li Kertis fotografisala se za novo izdanje britanskog Vogue-a.

64-godišnja glumica tako je zablistala u elegantnoj crnoj haljini, a dobila je samo komentare pohvale od obožavatelja širom sveta. Inače, Džejmi je publiku osvojila nizom uloga, a posebno se ističu one u komedijama "A Fish Called Wanda" i "Trading Places", a uz uvek neverovatne glumačke sposobnosti i kratku kosu, njen zaštitni znak bila je savršena figura.

Ipak, kao i mnoga poznata lica Holivuda, tako je i ona dugi niz godina bila zavisna od tableta protiv bolova na koje se navukla nakon jednog neuspešnog estetskog zahvata - uklanjanja podočnjaka. Na njega se odlučila nakon što joj je kamerman na setu filma "Perfect" rekao da ne može takvu da je snima i da "prestane da jede so".

"Bilo mi je užasno i zato sam otišla na estetsku operaciju. Kada to nije uspelo, bilo mi je još gore", rekla je glumica, koja je tada počela da uzima opijate, a konzumirala je i previše alkohola. "Zavisna sam bila u dva navrata - prvi put zbog bolova, drugi put zbog stida jer sam bila zavisna", priznala je svojevremeno glumica.

"Znala sam da tata ima problema, a imala sam i ja, pa smo delili drogu. Bilo je vremena kada sam ja bila jedino dete koje je s njim htelo da razgovara. Imala sam šestoro braće i sestara, sada ih imam petoro - moj brat Nikolas preminuo je od predoziranja heroinom kada je imao samo 23 godine", rekla je glumica.

Kada je upadala u krize, krala je lekove od starije sestre i mlađeg brata, a nije je otreznila čak ni njegova smrt. Ipak, decenijama kasnije, shvatila je koliko je destruktivna za sebe i svoju porodicu, te se 1999. godine izlečila.

"Na pravi put me je izvela ćerka Eni, tada 8-godišnjakinja, koja mi je rekla da nikada nisam tu za nju kada sam joj potrebna. To me trgnulo", rekla je glumica jednom prilikom.

A priznala je i svoje estetske operacije koje njene koleginice skrivaju više od ičega. "Sve sam probala, i male korekcije i liposukciju i botoks. Ništa od toga ne deluje", otkrila je iskreno, pa naglasila kako "niko ne spominje da se masnoća koju izvadiš iz tela na jednom mestu, vraća na drugom".

Iako je godinama njeno telo mnogima bilo simbol savršenstva, otvorila je oči ženama širom sveta.

"Bez odeće izgledam kako izgledam, stvarno. Nemam baš idealne butine. Imam prevelike grudi, mekani, punašni stomačić i masne naslage na leđima. Ne želim da 40-godišnje žene širom sveta misle da mi je figura savršena. To je prevara i neću više u tome da učestvujem", rekla je.

