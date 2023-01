PREMINUO GITARISTA DEJVID KROZBI: Predstavljao je ikonu kontrakulture i bio član Rokenrol hola slavnih

Gitarista grupa „Byrds“ i „Crosby, Stills & Nash“ preminuo je u 81. godini.

„Sa velikom tugom saopštavamo da je nakon duge bolesti preminuo naš voljeni Dejvid Krozbi. Njegova humanost i dobra duša će nastaviti da nas inspirišu. Mnogo će nam nedostajati“, stoji u izjavi njegove žene koja je zamolila da se privatnost njihove porodice ispoštuje.

Legendarni Krozbi je u intervju pre dve godine kazao da planira da se bavi muzikom dokle god može.

„Ja sam na kraju svog života … i to je vrlo čudna stvar. I evo do čega sam došao razmišljajući u vezi s tim: nije do toga koliko vremena imate, jer zaista to ne znam. Mogao bih da imam dve nedelje, mogao bih i 10 godina. To je ono što radiš sa vremenom koje imaš. I zato se trudim da ga stvarno dobro provedem“, kazao je on tada.

Predstavljao je ikonu kontrakulture, a bio je i član Rokenrol hola slavnih i čovek čiji su albumi uvršćeni na „Rolingstounovu“ listu „500 najboljih albuma svih vremena“.