BRUS VILIS SNIMLJEN PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE DUŽEG VREMENA: Glumac izgleda UMORNO i ispijeno, mnogi su ZABRINUTI zbog njega

Glumac Brus Vilis (67) je nakon dužeg izbegavanja javnosti snimljen na ulicama Los Anđelesa. Vilis je snimljen tokom ležerne šetnje dok je ispijao zeleni napitak, a mnogi su se zbog objavljene fotografije zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje.

Vilis na tim fotografijama izgleda dosta umorno i ispijeno, a razlog tome je sigurno i dijagnoza s kojom se prošle godine suočio i zbog koje je bio primoran da napusti glumu.

Naime, glumčeva porodica je krajem marta 2022. godine otkrila je da Vilis ima zdravstvenih problema koji utiču na njegove kognitivne sposobnosti.

"Kao porodica smo želeli da podelimo s vama informaciju da naš voljeni Brus ima zdravstvenih problema i da mu je nedavno dijagnostikovana afazija, što utiče na njegove kognitivne sposobnosti. Zbog toga se Brus oprašta od glume koja mu je toliko značila.

Ovo je jako izazovan trenutak za porodicu i jako smo zahvalni na vašoj ljubavi i podršci. Idemo kroz ovo zajedno, kao porodica, a hteli smo da obavestimo obožavaoce jer znamo koliko vam on znači, ali i koliko vi značite njemu", napisali su tada članovi porodice Vilis na Instagramu.

Afazija je stečeni gubitak ili poremećaj govora, govornog izražavanja (ekspresija) ili razumevanja, a prouzrokovana je oštećenjem mozga, odnosno centra za govor.

Da se nešto ozbiljno događa sa Vilisom ispričala je i Lala Kent, koja je glumila Vilisovu ćerku na snimanju filma "Hard Kill". Prisetila se da je Brus na snimanju ovog filma bez najave i sasvim neočekivano pucao iz pištolja, što je uznemirilo sve na setu i nije znao da objasni zašto se to dogodilo. Njegovi kolege glumci iz filma "White Elephant", koji je snimao u aprilu 2021. godine, ispričali su kako ih je Brus na snimanju pitao šta on tu radi, a reditelj tog filma, Džesi V. Džonson, kaže da mu je Vilisov tim rekao da je za glumca najbolje da radi samo do ručka jer mu je celodnevni boravak na setu naporan, prenosi Večernji.hr.

Reditelj filma "Out of Death" bio je svestan zdravstvenih tegoba koje su snašle glumca i zato je na snimanju ovog filma iz 2021. zamolio scenariste filma da Vilisove rečenice budu kratke kako bi ih lakše pamtio.

Neimenovani izvor rekao je za Page Six da su njegove narušene kognitivne sposobnosti bile javna tajna u Holivudu jer je glumac stalno imao problema s glumom u svojim filmovima i to najviše u poslednje dve godine.

Zbog toga je tokom snimanja nosio slušalice kako bi iz produkcije mogli da mu kažu tekst koji je zaboravio. Zbog toga su produkcije filmova u kojima je glumio sve više koristile njegovog dvojnika jer je svima postalo očito kako Brus više ne može da glumi.

Svestan da mu zdravstveno stanje više nikada neće biti dobro, već, nažalost, samo gore, glumac je počeo da preduzima korake kako bi osigurao svoju porodicu.

Prvi put svoj testament promenio 2009. godine kada se venčao sa sadašnjom suprugom, a potom je promenio i nekoliko meseci nakon što su dobili dve ćerke - Mejbl (2012.) i Evelin (2014.), ali u svetlu ozbiljnosti svog sadašnjeg zdravstvenog stanja Brus Vilis je odlučio da napravi još jednu izmenu.

Otkako je saznao za afaziju, moždani poremećaj koji utiče na sposobnost komunikacije, prijavljivao se na gotovo sve uloge koje može, kako bi što više zaradio i ostavio potomcima. Trenutno se njegovo bogatstvo procenjuje na oko 250 miliona dolara.

Da zlo bude veće, na Zlatnim malinama (kontra-pandan Oskarima, samo najgora ostvarenja) je zbog lošeg kvaliteta dobio i svoju posebnu kategoriju, ali kada je objavljeno da je ozbiljno bolestan, to je povučeno.

