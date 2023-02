TOM KRUZ IMA BIZARNI USLOV ZA FILMSKE UGOVORE: Neobična klauzula svima zabranjuje jednu veoma POSEBNU stvar!

Američki glumac Tom Kruz u svim svojim ugovorima koje je sklapao pri snimanju filmova imao je ugrađenu jednu neuobičajenu klauzulu, a to je da se njegov lik ne sme da se koristi ni u kom obliku u komercijalne svrhe.

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Tom je jedan od najplaćenijih glumaca sveta i pojavio se u brojnim akcionim filmovima, poput "War of the Worlds", "Mission Impossible", "Top Gun", "Minority Report", "Edge of Tomorrow", od koji su neki bili veliki hitovi, ali on svejedno nije dozvolio komercijalizaciju svog lika.

Na primer, on nije dozvolio upotrebu svog lica čak ni za videoigre "Mission Impossible", "War of the Worlds" i "Minority Report", pa je izgled glavnog lika u igrama bio potpuno drugačiji, što je mnoge fanove razočaralo. Nadalje, ne može da se kupi čak ni akciona figurica niti bilo kakva druga službena memorabilija ili igračka s njegovim likom, što mnogim kolekcionarima verovatno zadaje glavobolje.

foto: Profimedia

Kruza su čak pitali zašto ne dozvoljava korištenje svog lika u komercijalne svrhe jer bi mu to takođe donelo zaradu, ali na to pitanje nikada nije odgovorio. Svakako, verovatno se može pronaći ponešto robe ili kolekcionarskih stvari sa njegovim licem, ali ništa od toga nije licencirano niti je službeni "merch" nekog njegovog filma.

