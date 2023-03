PRINC PLJOSKOM UBIJAO TREMU NA PESMI ZA EVROVIZIJU: Pevač posle prolaska U FINALE otkrio šta je pio iz nje, odgovor IZNENADIO

Pevač Stefan Zdravković, poznatiji pod nadimkom Princ od Vranje, plasirao se sinoć u finale takmičenja "Pesma za Evroviziju", a neposredno pred nastup uhvaćen je kako u bekstejdžu pije iz pljoske.

Kako je istakao, nadao se prolasku dalje, ali ne može da poveruje da se u finale nije plasirala Anđelina.

foto: Damir Dervišagić

– Nadao sam se prolasku, strepeo sam do poslednjog momenta. Bio mi je šok. Čitav šou je bio spektakl, čast mi je što sam prošao dalje. Nadam se da ću sebi eventualno isprognozirati put u Liverpul. Publika je doprinela, a i žiri, hvala svakome od srca ko je glasao. Svako od učesnika je imao fenomenalan nastup, Anđelinu sam gledao i na probama, imala je po mom mišljenju jedan od najboljih nastupa, siguran sam da je to šok za širu javnost, ali je čar ovog takmičenja što se do poslednjeg trenutka ništa ne zna - ističe pevač kog su videli kako poteže određeni napitak iz pljoske.

foto: Printscreen/RTS

– To te je neko slagao. Kako znate šta je bilo unutra? Čaj od kamilice sam pio - istakao je Princ za Blic.

(Kurir.rs/ Blic)

