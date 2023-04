IZGOVORIO JEDNU REČENICU I POSTAO LEGENDA SRPSKOG FILMA: O čuvenom Stanojlu se malo zna, a evo kako je dobio ulogu i čime se bavio

Najpoznatije lice iz "Maratonaca", Stanojlo Milinković, iako nije bio školovan glumac već amater, njegovih uloga se svi dobro sećaju.

Jer, ko bi zaboravio seljaka iz filma "Maratonci trče počasni krug" koji kuka da više nema snage da čisti bunar?

Naravno, svi dobro znamo da on tumači ulogu i Orača u filmu "Ko to tamo peva", ponosni otac koji u svakom trenu može da pozove svoje sinove – "Ne diraj me, zvaću decu! DecoooOOOooo!"

Legendarni Stanojlo – Stanoje Milinković rođen je 1909. godine, a preminuo je 2000. - u 91. godini života. Živeo je u selu Grabovcu, kod Svilajnca, gde je radio kao limar.

Stanojlo je snimio i Šijanov film "Kako sam sistematski uništen od idiota":

Reditelj Slobodan Šijan koji ga je i pronašao na audiciji za TV film "Najlepša soba", o Stanojlu je rekao sledeće:

"I pored kromanjonske face, imao je izuzetnu inteligenciju, i ta kombinacija je bila veoma smešna".

