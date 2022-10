HIT! FOTKA IZ KO TO TAMO PEVA DIGLA BURU NA MREŽAMA: Otkriveno koliko je legendarni glumac imao godina kada je sniman film, ŠOK!

Kultni film Slobodana Šijana "Ko to tamo peva" je upisan u kolektivnu svest ovog naroda koji i posle 42 godine od prikazivanja i dalje uživa u ovom ostvarenju.

Citiraju se replike, a interesovanje za ovaj biser domaće kinematografije je uvek veliko i svaka nova informacija se dočeka sa oduševljenjem.

foto: Pritnscreen

Ovo puta je na mrežama osvanula zanimljiva objava koja se tiče glumca Bore Stjepanovića koji je u filmu glumio bolesnog čoveka koji putuje u Beograd da bi se izlečio, ali svi u autobusu ga izbegavaju jer misle da boluje od tuberkuloze.

Ako niste znali, Boro Stjepanović je tada imao, 33 godine !!! 🤔😮 pic.twitter.com/D7F0dpRGU1 — vr - black & white (@bianconerobgd) October 8, 2022

Ako niste znali, on je tada imao 33 godine, a tviteraši su bili brzi u davanju genijalnih komentara: "Mislila sam da ima 100g. Sad vidim da bolje izgleda nego kad je bio mlad", "On je rano propao, i završio sa tim. Više se nije menjao", "I izgledao kao da ima 63. Minimum!!!", "Danas ima 76 a i dalje izgleda kao da ima 63. Legenda", "On se ovakav rodio"...

Jedan tviteraš je podelio i da je Boro pričao da kad je prvog dana na Akademiji ušao u učionicu u kojoj su već bile njegove kolege sa klase svi oni poustajali misleći da je ušao profesor.

foto: Damir Dervisagic

Borisav Boro Stjepanović je rođen 8. maja 1946. godine u Varešu (Bosna i Hercegovina), a glumu je diplomirao u Beogradu 1971. Osim glume, bavi se i režijom, a jedan je od osnivača Akademije scenskih umetnosti u Sarajevu i Fakulteta dramskih umetnosti na Cetinju gde radi kao redovni profesor.

foto: Marina Lopicic

Glumio je u preko 50 filmova (Sjećaš li se Doli Bel, Ko to tamo peva, Čudo neviđeno, Miris dunja, Kuduz, Gluvi barut, Urnebesna tragedija, Ćao inspektore, Volim i nerandže, noćutim) i brojnim serijama (Naša mala klinika, Lud zbunjen, normalan).

