OVO SU NAJVEĆE TAJNE ČUVENOG FILMA MARATONCI TRČE POČASNI KRUG Kuća Topalovića danas izgleda ovako a stanar sebe naziva Pantelijom

Jedan od najboljih dramskih pisaca Dušan Kovačević podario nam je kultini film „Maratonci trče počasni krug“, koji danas slavi čak 40 godina postojanja i aktuelnosti. Uz režisera Slobodana Šijana i zlatnu glumačku ekipu, film je postao pečat naše kinematografije.

- Možemo da pođemo od fenomenatnog sceniarija Dušana Kovačevića, preko maestralne režije Slobodana Šijana koji je jedan izuzetan, ne samo reditelj,već i likovni umetnik, do fenomenalne glumačke ekipe - rekao je Marjan Vujanović, upravnik Muzrja jugoslovenske kinoteke.

foto: Kurir televizija

A da li će obićan čovek nadživeti čuvene Topaloviće.

- Svakako da hoće, od kako je sveta i veka imate razne situacije koje su se dešavale.

Film "Maratonci trče počasni krug" je vanvremenski film, koji mnogi nazivaju i vizionarskim.

foto: Kurir televizija

- Film "Maratonci trče počasni krug" je praktično vanvremenski. Nevezan je za vreme kada je nastao, nevezan je za vreme kada se odvija, jednostavno je metafora raznih društvenih pojava i običaja, i društvenih fenomena. Ono što bih preporučio vašim gledaocima je to da dođu u bioskop kada ga prikazujemo. Kada ga pogledate na velikom platnu, videćete mnogo više detalje nego što ste mogli da vidite na televizoru ili sličnim uređajima i formatima.

foto: Kurir televizija

Film "Maratonci trče počasni krug" pun je tajni i onih činjenica koje nismo znali, pa čak i posle 40 godina od prvog premijernog prikazivanja. Kuća filmske porodice Topalović se nalazi na uglu ulica Zadarske i Srebreničke u Beogradu, a zaštićenoi član porodice kuće Jerinić, nije hteo da razgovara, samo se predstavio kao Pantelija i nasmejao nas.

foto: Kurir televizija

Sudbina kuće prepuštena je sudskom sporu do daljnjeg.

Podsetimo, radnja filma "Maratonci trče počasni krug" je smeštena 1935. godine, posle atentata na kralja Aleksandra u Marseju, u maloj srpskoj palanci.

Priča se događa u vremenu između dvaju ratova (1935). U familiji Topalović, koju sačinjava šest generacija muškaraca — najmlađi ima 25 godina a najstariji 120 — dolazi do velikih sukoba, jer mladi potomak ne želi da se bavi pogrebničkim zanatom, koji decenijama, s kolena na koleno, drži njegova porodica.

foto: Kurir televizija

Proizvodnja mrtvačkih sanduka je sve unosnija, uvodi se nova tehnologija, sahranjuje se brže i lakše, nastupa vreme krematorijuma. Ali, najmlađeg člana porodice Mirka (Bogdan Diklić) sve to ne zanima; on želi da se bavi filmom, zaluđen tom idejom od strane svog najboljeg prijatelja Đenke. Mirko je zaljubljen u Kristinu, koja ne mari za njega i zaljubljena je u Đenku. Kristinin otac, Bili Piton, nabavljač mrtvačkih sanduka za firmu Topalovića „Dugo konačište”, hoće da utera stari dug i ucenjuje porodicu. On traži veći udeo u zaradi, pravičnu podelu u poslu i dobiti ili da uda svoju ćerku jedinicu za Mirka a da dug uđe kao njegov miraz, odnosno suvlasništvo u firmi.

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

10:59 DEKE MARATONCI: Ozbiljno zagazili u DESETU deceniju života, a i dalje uspevaju da istrče maraton (KURIR TELEVIZIJA)