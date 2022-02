TOPALOVIĆI PONOVO NA MALIM EKRANIMA! SMEH DO SUZA: Maratonci trče počasni kurg na Kurir televiziji

Jugoslovenski klasik "Maratonci trče počasni krug" na Kurir televiziji Prošlo je 40 godina, a Topalovićima se i dalje smejemo.

Pre tačno četiri decenije, 1982. godine, premijerno je prikazana čuvena jugoslovenska tragikomedija Slobodana Šijana "Maratonci trče počasni krug". Iz pera Dušana Kovačevića stvorena je porodica grobara Topalovića koju razdiru pohlepa, ljubavna intriga i fascinacija sedmom umetnošću.

foto: Kurir TV

Vremenom, film je stekao status kultnog, a to koliki je uticaj ostavio u popularnoj kulturi tadašnje zemlje pokazuju i replike koje se i dan-danas koriste u svakodnevnom životu. U ime podsećanja na legendarnu glumačku ekipu koja je oživela sjajne Topaloviće i njihove prijatelje pred kamerom, u subotu 5. februara na Kurir televiziji biće emitovano ovo ostvarenje sa Bogdanom Diklićem, Danilom Batom Stojkovićem, Pavlom Vujisićem, Mijom Aleksićem, Milivojem Mićom Tomićem, Zoranom Radmilovićem i Jelisavetom Sekom Sablić. Laki je malo nervozan Radnja filma smeštena je u 1935. godinu, u maloj srpskoj palanci.

foto: Kurir TV

U familiji Topalović, koju čini šest generacija muškaraca, najmlađi ima 25 godina, a najstariji 120, dolazi do velikih sukoba, jer najmlađi potomak Mirko (Bogdan Diklić) ne želi da se bavi pogrebničkim zanatom, koji se decenijama prebacuje s kolena na koleno. On je zaluđen filmom od strane najboljeg prijatelja Đenke. Mirko je zaljubljen u Kristinu, koja ne mari za njega i zaljubljena je u Đenku. Kristinin otac Bili Piton, nabavljač mrtvačkih sanduka za firmu Topalovića "Dugo konačište", hoće da utera stari dug i ucenjuje porodicu. On traži ili pare ili da dug uđe kao njegovo suvlasništvo u krematorijumu. Tako dolazi do sukoba ove dve porodice u kojem se ne biraju sredstva.

foto: Kurir TV

Kurir.rs

Bonus video:

00:22 MORALA SAM DA PONAVLJAM SCENU ZBOG KOJA! Glumica otkrila šta se dešavalo iza kadra serije Crna svadba