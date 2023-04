PREMINULA DŽUDI FAREL: Proslavila se u legendarnoj seriji, njena uloga ostavila NEIZBRISIV TRAG

Glumica Džudi Farel, poznata po ulozi medicinske sestre Ejbl u seriji "M*A*S*H", preminula je u 85. godini. Farel je preminula u nedelju, potvrdio je njen sin Majkl za Fox News Digital. Koleginica iz serije "M*A*S*H", Loreta Svit, koja je glumila majorku Margaret "Hot Lips" Houlihan, prisetila se Farel kao svoje porodice.

"Džudi je bila najlepša žena - iznutra i spolja. Odrasle smo zajedno. Bila je porodica. Ovo je bolan gubitak, ali uvek ćemo imati lepa sećanja na nju. Počivaj u miru, sestro Ejbl", rekla je za Fox News Digital.

Farel se pojavila u osam epizoda CBS-ove humorističko-dramske serije "M*A*S*H". Serija, koja je govorila o članovima Mobilne vojne hirurške bolnice tokom Korejskog rata, prikazivala se 11 sezona od 1972. do 1983, a imala je visoku gledanost i kad je ekipa odlučila da prekine prikazivanje. Pisac Alan Alda želeo je da "M*A*S*H" završi na svom vrhuncu.

"Osećao sam da smo na izmaku i da se ponavljamo. A ja sam lično želeo da izađem na visokomnivou, umetnički", rekao je tokom telefonskog intervjua 2017. za Nacionalni muzeju američke istorije.

Farel je bila u braku s kolegom iz serije, Majkom Farelom od 1963. do 1983. Majk je glumio BJ Hanikata u hit seriji, pojavivši se u ukupno 179 epizoda. Farel se ponovo udala 1985. za Džoa Brečera, s kojim je dobila dvoje dece. Glumica se takođe pojavila u drugim klasičnim TV serijama, uključujući "Get Smart", "The Partridge Family", "Port Charles", "Fame" i "Quincy, ME".

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:51 Komemoracija Branki Veselinović