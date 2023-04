ONA JE BAŠ BAKSUZ, NEMA SREĆE U LJUBAVI! 6 godina su se voleli U TAJNOSTI, a onda je veza PUKLA, evo ko je povukao prvi potez

Tejlor Svit (33) raskinula je sa glumcem Džoom Alvinom (32) sa kojim je bila šest godina u vezi.

Izvor blizak pevačici naveo je da je to upravo razlog zašto se Alvin nije pojavljivao na njenim nastupima. Naime, Tejlor je trenutno na Eras turneji koja će trajati do avgusta.

Izvor blizak paru je preneo da je pevačica raskinula sa Džoom na prijateljski način i bez velike drame pre nekoliko nedelja.

Iako je ovo težak period za Tejlor, mnogi njeni obožavatelji se raduju njenim novim hitovima. Naime, poznato je to da je pevačica najveće hitove napisala inspirisana bivšim ljubavima. Ipak, u ovih šest godina njihove veze, napisala je pesme posvećene glumcu koje fanovi obožavaju, a među njima je i "Laveneder Haze". "Ako ste u izmaglici boje lavande, to znači da ste u tom sveobuhvatnom ljubavnom sjaju. Mislila sam da je to stvarno prekrasno". objasnila je pevačica koja je frazu "Lavender Haze" videla u seriji "Momci sa Medisona".

"Pretpostavljam, teoretski, kada ste u izmaglici boje lavande, učinićete sve da ostanete tamo i ne dopustite ljudima da vas skinu s tog oblaka. Mislim da se mnogi ljudi sada moraju nositi s tim, ne samo 'javne osobe', jer živimo u eri društvenih medija, i ako sviet sazna da ste zaljubljeni u nekoga, procenjivaće vas po tome. Kao i moja šestogodišnja veza, morali smo izbegavati čudne glasine, tabloidne stvari i jednostavno ih ignorišemo. Ova pesma je na neki način o činu ignorisanja tih stvari kako bi se zaštitile prave stvari", dodala je Tejlor.

Inače, prošlog leta, strani mediji su pisali da su se Tejlor i Džo verili, a glumac je sudbonosno pitanje postavio pevačici pre nekoliko meseci. Džoov prijatelj je u tom periodu otkrio da je Alvin kupio prsten pevačici kojeg ona nosi "iza zatvorenih vrata".

"Tejlor i Džo su neverovatno sretni i jako, jako zaljubljeni. Zapravo su vereni nekoliko meseci, no rekli su samo svom prisnom, prisnom krugu ljudi, zapravo su saopštilii odmah porodici i jako starijim prijateljima od poverenja. Svi su se morali zakleti na tajnost", odao je glumčev prijatelj za The Sun.

Džoov prijatelj je dodao i to da par želi da njihova ljubav bude daleko od kamera što je dalje moguće, a da će samo venčanje biti jednostavno i elegantno poput njih.

Glumac je izbegavao pitanja vezana za veridbu: "Kad bih imao funtu za svaki put kada mi je rečeno da sam veren, imao bih puno novca. A istina je da ne bih potvrdio ni da je to istina, ali niti da nije", rekao je Džo prošle godine.

Njihov prvi susret se inače dogodio 2. maja 2016. na Met Gali. Za njihovu vezu se saznalo tek godinu dana kasnije. Sada već bivši par, prošlog leta je bio uhvaćen kako razmenjuje nežnosti. Paparaci su ih naime uhvatili kako se ljube u moru tokom odmora na Bahamima.

Da podsetimo, Tejlor je poznata po tome da peva o svojim bivšim ljubavima, a na njenoj listi su se našli i Džejk Gilenhal, Džo Džonas, Hari Stajls, Džon Majer i Tejlor Lautner.

