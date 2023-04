PRVOMAJSKI ROKENROL URANAK U SMEDEREVSKOJ PALANCI: Trodnevni događaj ugostiće mnoge poznate bendove

Nakon prošlogodišnjeg, prvog izdanja ovog malog festivala i izuzetno pozitivnih utisaka, i ove godine ćemo imati prilike da se zabavimo na drugom Rokenrol uranku!

Re&Mi organizacija u saradnji sa Punk Rock cafe i Opštinom Smederevska Palanka i ove godine organizuje manisfestaciju „Rokenrol uranak“, koji se ove godine drugi put održava. Trodnevni događaj ugostiće bendove Ničim izazvan, Stereo Banana, KBO!, Jorgovani, Posno Prase, Đorđe David and Death Saw feat. Ivana Peters, Lusteri i poseban nastup OMŠ „Božidar Trudić“ iz S. Palanke.

Kažu da dobre stvari ne treba menjati, pa će se, kao i prethodne godine, festival održati u živopisnoj atmosferi letnje bašte bioskopa.

Za razliku od prethodne godine, ovogodišnji festival će trajati tri dana, s tim da se treći dan dodaje, kao svojevrsan poklon, jer će ulaz za poslednje veče biti slobodan.

Prve festivalske večeri, 29. aprila, atmosferu će zapaliti DJ PM, koji će svojim izborom muzike uvesti publiku u novo izdanje festivala, zatim će nastupiti niški senzacionalni hip-hop duo Stereo Banana, sa svojim inteligentnim i duhovitim pesmama, obojenih sjajnim drum n bass bitovima, podići publiku na noge. I za kraj večeri jedan od najpopularnijih srpskih bendova u poslednje vreme Ničim izazvan, ova sjajna ekipa sa hitovima kao što su „O tebi“, „Trideset“, „Rekla je“, sigurno će svoje fanove iznova oduševiti, a oteti srca onima koji ih do sada nisu pažljivije slušali.

Drugo festivalsko veče posvećeno je punk ekipi! Palanka je poznata po svojoj punk reputaciji, pa će se ove večeri publici najpre predstaviti bend Posno Prase iz Obrenovca, surova punk ekipa vođena našim poznatim glumcem Zlatkom Rakonjcem (Mi nismo anđeli 2, Urgentni Centar, Kolo sreće...) zagrejaće publiku za nastup Jorgovana, benda koji već godinama žari i pali širom regiona, ovaj takozvani „boemski punk“, svojom energičnošću nikoga ne ostavlja ravnodušnim. A na kraju, kao šlag na tortu legendarni KBO!, bend koji ne treba preterano najavljivati, Vuja i ekipa to rade već ravno 40 godina, pa ćemo ove godine na festivalu „duvati i svećice“!

Treće festivalsko veče ove godine kao poklon gradu, otvoriće nastup Osnovne muzičke škole „Božidar Trudić“ iz Smederevske Palanke, nastupom svojih polaznika. Bend Lusteri iz Aranđelovca su maltene domaći u Smederevskoj Palanci, svojim nastupima u Beertiji kupili su srca palanačkih ljubitelja dobre muzike, oni će nastupiti u nešto drugačijem obliku nego što smo od njih navikli, ali neka to ostane malo iznenađenje. A ove godine festival će se završiti nastupom Đorđa Davida i Ivane Peters i benda Death Saw! Death Saw i Đorđe David već godinama sviraju zajedno i pored autorskih pesama oduševljavali su nas hitovima Generacije 5 koje je Đorđe oduvek izvodio na unikatan i moćan način, a u poslednje vreme zajedno sa njima peva i Ivana Peters, verovatno najbolji ženski vokal u Srbiji!

Tri dana ozbiljno dobre muzike u Smederevskoj Palanci!

Karte za koncert možete kupiti u Punk Rock Cafe i cafe Sokače u Smederevskoj Palanci, cafe Moment u Velikoj Plani, Dvorištance u Mladenovcu, kao i da naručite uplatom na račun!

Cene karata: prvo veče 1300, drugo veče 1000 dinara, a komplet karata po promotivnoj ceni od 1800 dinara, ulaz na poslednje veče festivala je besplatan!

