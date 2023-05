IMA 55 GODINA, A IZGLEDA KAO DA JOJ JE 20! Niko ne može da veruje kakvo BRUTALNO telo ima u ŠESTOJ deceniji (FOTO)

Vatrenu Donu Deriko svi znaju iz popularne serije "Čuvari plaže", a i dan danas mami uzdahe svojim izgledom kad god se pojavi.

Mnogi se pitaju čemu glumica duguje mladolik izgleda, a onda je jednom prilikom otkrila na koji način se neguje, kao i da je kritikovanje žena na osnovu godina veoma nepravedno.

"Mislim da je kritikovanje žena na osnovu njihovih godina nepravedno. Muškarci se ne suočavaju sa istim ispitivanjem, a mislim da se ni njima to ne bi dopalo. Nažalost, znam da to neće nestati jer je to deo naše kulture.", rekla je Dona jednom prilikom.

Priznala je da je zahvalna biljnoj ishrani koje se strogo pridržava, kao i da je veganstvo za nju bilo pravo otkriće.

"Doživela sam brojne koristi, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zbog kojeg to radim. Radim to zbog životinja. Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada", otkrila je u jednom od intervjua.

Što se tiče nege kože, trudi se da ne eksperimentiše mnogo, te je njena rutina veoma jednostavna.

"Samo mislim da ne bi trebalo da budemo pod pritiskom da isprobamo svaki proizvod koji tvrdi da je novi najbolji. Koristite ono što zaista prija vašoj koži i trudite se da koraci nege budu što jednostavniji.", istakla je glumica.

Podsetićemo, Dona je oduvek imala savršenu linjiu koja ju je i proslavila kada je imala ulogu u čuvenoj seriji "Čuvari plaže" od 1996. do 1998. godine. Glumica je, poput svojih koleginica, u seriji trčkarala plažom u crvenom jednodelnom kupaćem kostimu koji joj je isticao zanosne obline.

