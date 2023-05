NADAM SE DA ĆE SVANUTI DAN BEZ JAUKA: Hrvatska pop zvezda izgubila je bitku protiv opasne bolesti, a ovo su simptomi

Hrvatski pevač Jasmin Stavros preminuo je sinoć u snu nakon što se izvesno vreme borio protiv raka kostiju.

Pevač se oko 5 meseci lečio od ove strašne bolesti, a jednom prilikom otkrio je koliko je patio.

- Kako sam? Ne znam šta bih rekao, ne znam reći kako sam - rekao je Jasmin Stavros i dodao:

- Posljednjih dana, nakon što sam u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici završio s prvim ciklusom zračenja, čini mi se kao da su bolovi ipak nešto manji. Boli me i dalje, leđa me rasturaju, ali čini mi se da je intenzitet boli ipak nekako slabiji. Je li to zbog zračenja, zbog toga što pijem jake tablete protiv bolova ili zato što sam na bol već oguglao, što je ona postala sastavni deo mene, ja to ne znam reći. Doktori su mi prošle nedelje saopšili kako sumnjaju da uz rak kostiju imam i rak želuca, ali kompletni nalazi još uvek nisu gotovi. Doktori i sestre baš se trude oko mene, ja im svima zahvaljujem. Ali, teško mi je sve ovo.Ja se samo nadam da će kad-tad svanuti dan u kojem ću prespavati bez jauka, u kojem ću se probuditi bez bola.

On je tom prilikom otkrio da je prethodnih godinu dana imao problema sa bolom u kičmi, ali da nije na vreme prepoznao simptome, jer bol nije bio strašan.

- Mene je poslednjih godinu dana znala boleti kičma. Ti bolovi u poređenju s ovima sada bili su kamilica, nisam se na njih osvrtao. Je li taj bol bio znak da je nešto krenulo po zlu, ja ne znam oceniti. Ne znam ni bi li ispalo bolje da sam na najmanji predznak odjurio u bolnicu. Teško je sada misliti o tome šta bi bilo, odnosno šta je moglo biti da je bilo - rekao je.

Evo šta treba da znate o raku kostiju.

Gde se javlja rak kostiju?

Postoje četiri tipa primarnog raka kostiju, piše Klivlendska klinika:

Osteosarkom - najčešći tip raka kostiju, razvija se u ćelijama gde se formira novo koštano tkivo. Može početi u bilo kojoj kosti, ali obično počinje na krajevima velikih kostiju kao što su ruke i noge. Evingov sarkom - uključuje mnogo različitih tumora koji imaju slične karakteristike i za koje se veruje da počinju u istim tipovima ćelija. Ovi tumori mogu nastati u kostima i okolnim mekim tkivima. Evingov sarkom najčešće raste u kukovima, rebrima i lopaticama ili na dugim kostima poput nogu. Hondrosarkom - počinje u hrskavici. Hrskavica je meko vezivno tkivo koje omogućava kretanje između kostiju i zglobova. Deo hrskavice postaje kost kada joj telo doda kalcijum. Ovaj rak se obično formira u kostima ruke, noge ili karlice. Hordoma - ovaj retki tumor počinje u kostima kičme, obično na dnu kičme ili bazi lobanje.

Koji su uobičajeni simptomi?

Neki ljudi sa rakom kostiju nemaju simptome osim bezbolne kvržice. Ali drugi mogu razviti različite simptome. Najčešći znaci raka kostiju uključuju:

Bol (obično pogoršan noću)

Neobjašnjivi otok

Poteškoće u kretanju

Prekomerni zamor

Groznica

Neobjašnjivi gubitak težine

Faktori rizika

Nije jasno šta uzrokuje rak kostiju, ali postoje neki faktori koji povećavaju rizik:

Nasledni genetski sindromi – određeni retki genetski sindromi koji se prenose kroz porodicu povećavaju rizik, kao što su Li-Fraumeni sindrom i nasledni retinoblastom.

Pagetova bolest kostiju - može povećati rizik od kasnijeg razvoja raka kostiju.

Terapija zračenjem – izlaganje visokim dozama zračenja, kao što su one date tokom terapije zračenjem za rak, povećava rizik od raka kostiju u budućnosti.

Kako se leči rak kostiju?

Lečenje raka kostiju zavisi od vrste i koliko se daleko proširio. Uglavnom se kombinuju sa:

operacija uklanjanja dela kancerogene kosti - često je moguće rekonstruisati ili zameniti kost koja je uklonjena, ali je ponekad neophodna amputacija

hemoterapija - lečenje snažnim lekovima protiv raka radioterapija - gde se zračenje koristi za uništavanje ćelija raka.

(Kurir.rs/Gloria.hr)

