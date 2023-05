KAKO BI IZGLEDALO KRUNISANJE KRALJA ČARLSA DA JE PRINCEZA DAJANA ŽIVA? Ovo se danas pita ceo svet, a evo koju bi titulu nosila

Danas je krunisanje Čarlsa III, novog britanskog kralja, i njegove supruge, kraljice Kamile. Čarls je najstariji kralj u istoriji Velike Britanije, a njegova supruga verovatno najomraženija kraljica u istoriji monarhije. Dok nadbiskup bude pomazivao novog kralja, internet će bez sumnje biti preplavljen fotografijama nesuđene britanske kraljice, princeze Dajane.

Mnogi se pitaju šta bi bilo s Dajanom da je ostala živa, odnosno kakvu bi ulogu ona imala u današnjoj kraljevskoj porodici.

Teško je nagađati da li bi se Čarls uopšte oženio Kamilom i kako bi se odvili događaji u poslednjih 27 godina otkako se Čarls razveo od prve supruge. Kralj se od princeze Dajane, podsetimo, razveo 1996. godine, nakon dugogodišnje drame i odvojenog života.

2005. godine oženio se Kamilom i tom prilikom je objavljeno da će ona postati princeza kada Čarls postane kralj, ali odlukom Elizabete II, Kamilu će danas krunisati krunom kraljice.

Dajana se razvodom odrekla prava da postane kraljica

Kada su se Dajana i princ Čarls razveli, princeza se odrekla svog prava da bude sledeća kraljica Engleske. Takođe je morala da se odrekne titule HRH (Njeno kraljevsko visočanstvo). Nakon razvoda dogovoreno je da će njena nova titula biti Dajana, princeza od Velsa.

Iako je kraljica bila voljna da dozvoli Dajani da zadrži HRH, prema nekim izvorima, princ Čarls je insistirao na tome da ga se odrekne.

Gubitak je zvanično obavezao Dajanu da se pokloni drugima s HRH-om - uključujući svog bivšeg supruga, pa čak i sopstvenu decu, princa Vilijama i princa Harija. Ne zna se da li je ovo pravilo sprovedeno ili ne. U vreme razvoda Palaa je zagonetno rekla da će se princeza Dajana i dalje "smatrati članicom kraljevske porodice".

Šta bi se s njenim titulama dogodilo danas?

Međutim, da li bi smrt kraljice Elizabete i Čarlsova vladavina uticali na Dajaninu titulu da princeza nije umrla u saobraćajnoj nesreći 1997?

"Zadržala bi svoju titulu princeze od Velsa jer je to bio deo originalnog sporazuma o razvodu", rekao je The New York Postu stručnjak za ustavne odnose Robert Moris iz Ustavnog odeljenja univerzitetskog koledža u Londonu.

I ovaj scenario je prilično komplikovan budući da je princeza od Velsa, tehnički, Kamila Parker Bouls postala venčanjem sa Čarlsom. Međutim, da se princeza ponovo udala, izgubila bi svoju titulu i najverovatnije bi ponovo postala Ledi Dajana.

Prema rečima Dajaninog batlera Pola Barela, kada je izgubila titulu HRH, 14-godišnji princ Vilijam rekao je svojoj uzrujanoj mami: "Ne brini, mama, vratiću ti je jednog dana kada budem kralj."

Da li bi postala kraljica majka kralja Vilijama?

Neki veruju da bi Dajana bila kvalifikovana za titulu kraljice majke da je živa i njen sin postane kralj.

Međutim, njeno ispunjavanje uslova bi bilo iskomplikovano razvodom, a titula kraljice majke, koju je nosila majka kraljice Elizabete, znači i da je ona kraljeva udovica, što se ne bi odnosilo na Dajanu.

Međutim, kao kralj, Vilijam će imati moć da prekrši pravila tako da su velike šanse da bi proslavio status svoje majke na neki značajan način. I to verovatno ne bi ništa promenilo za Kamilu, Čarlsovu sadašnju suprugu.

Ako nadživi kralja Čarlsa, Kamila će postati Queen Dowager (kraljica udovica) i neće postati kraljica majka jer nije majka budućeg kralja Vilijama.

