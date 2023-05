NEKADA PRIJATELJI I KOLEGE, A SADA U VELIKOM SUKOBU: Ovo su hitovi koje su Nele i Sejo snimili zajedno, koji je najbolji? (VIDEO)

Nele Karajlić i Sejo Sekson su u velikom javnom sukobu nakon što je Sejo zapretio tužbom Karajliću.

Nekada prijatelji, kolege i jugoslovenske zvezde, Nju Primitivs su postali bivši saradnici koji se javno prepucavaju.

foto: Dragana Udovičić, Zorana Jevtić

Zabranjeno pušenje se praktično raspalo početkom rata u Bosni i Hercegovini, kada je Nele Karajlić napustio Sarajevo. Trideset godina kasnije Sejo Sekson je frontmen novog Zabranjenog pušenja. Sejo brani Neletu da izvodi njegovu muziku, a Nele brani Seji da izvodi njegovu muziku.

Njih dvojica su zajedno ili odvojeno napisali sve hitove Zabranjenog pušenja snimljene pre rata.

Zabranjeno pušenje je pre rata snimilo četiri albuma na kojima su neki od najvećih hitova sa ovih prostora ikad, a ovo je izbor od 13 najboljih.

Koja je najbolja pesma koju su zajedno snimili?

1. Balada o Pišonji i Žugi

2. Zenica Bluz

3. Hadžija il' bos

4. Guzonjin sin

5. Djevojčice kojima miriše koža

6. Dan Republike

7. Nedelja kad je otiš'o Hase

8. Lutka sa naslovne strane

9. Straža pored Prizrena

10. Dok čekaš sabah sa šejtanom

11. Šeki is on the road again

12. Ibro dirka

13. Neću da budem Švabo u dotiranom filmu

Ovaj spisak je kratak i sigurno smo neku pesmu izostavili, pišite u komentarima koji hit je vaš omiljeni.

(Kurir.rs/Index)

Bonus video:

02:02 E NE MOGU OPET NADREALISTI! Nele Karajlić ekplozivno poručio mlađim naraštajima, lepote IZAZOVA: Fora je KAKO ĆEŠ da ustaneš!