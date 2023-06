POSLE PRLJAVOG RAZVODA, POZNATI GLUMAC SUOČEN SA NOVOM DRAMOM: Ćerka (13) ne želi da ima išta sa njim, tražila od suda jednu STVAR

Jedna od najljepših holivudskih ljubavnih priča pretvorila se u noćnu moru, kojoj se, čini se, ne nazire kraj.

Glumački par Alis Evans i Joan Grifid su se upoznali na setu popularnog filma "101 Dalmatinac" iz 2000. godine. On je zaprosio na dočeku Nove godine 2006., a venčali su se 14. septembra 2007. u Meksiku. Par je hteo porodicu zbog čega je Alis išla na veštačku oplodnju. Povremeno je znala da javno govori o svojoj borbi da se ostvari u ulozi majke.

foto: AMA / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dobili su ćerku Elu 2009. godine nakon jednog kruga ovog medicinskog postupka. Da bi dobili i drugu kćer Elsi, koja je rođena 2013., glumica je morala da prođe kroz osam krugova veštačke oplodnje. Alis je porodica bila na prvom mestu i posvetila se ćerkama, dok je Joan nastavio da gradi karijeru.

Porodična idila potrajala je do januara 2021. godine kad je Alis otkrila da se njih dvoje razvode emotivnom i dramatičnom objavom na Tviteru koju je u međuvremenu obrisala.

"Moj voljeni suprug, koji mi je već 20 godina srodna duša, Joan Grifid, najavio je da će sledeće nedelje napustiti porodicu. Naše ćerke i ja smo vrlo zbunjene i tužne. Rekao je da nas napušta jer me više ne voli. Tako mi je žao!, glasila je objava.

foto: Profimedia

Ono što je usledilo, može se meriti s bilo kojom sapunicom, a Alis je retko propuštala priliku da na društvenim mrežama iznese prljavi veš i oblati sad već bivšeg supruga nakon što je saznala da ima novu, 20 godina mlađu devojku Bjanku Volas, s kojom ju je navodno i varao.

"Ispada da je moj suprug nakon što mi je dve godine govorio da sam loša osoba i nisam uzbudljiva i da više ne želi seks sa mnom i da hoće da bude na setu u inostranstvu...bio tri godine u vezi nama svima iza leđa. Srećno, Bjanka', napisala je glumica na Tviteru.

Naljutio je potez njenog supruga koji je na Instagramu potvrdio svoju ljubav s Bjankom.

"Hvala ti što si mi vratila osmeh na lice", napisao je tada.

Iako je Alis često imala ispade, Joan je većinom ćutao, no u avgust je tražio zabranu pristupa prilaska za bivšu suprugu zbog oporodičnog nasilja. U zahtevu, koji je podneo sudu, traži da se glumica ne sme njemu ni njegovoj devojci Bjanki približi na manje od 100 metara.

Alis neće smeti da mu priđe tri godine niti da ga spominje na društvenim mrežama. Takođe joj nije dopušteno da objavljuje privatne poruke njihovih ćerki Eli i Elsi koje im on pošalje.

"Joan nije imao izbora nego da pokrene sudsku borbu protiv Alis. Postajala je sve nestabilnija i pokušavala je da uništi njegovu karijeru pokazivanjem svog karaktera. Nada se da će ovim potezom stati na kraj tome", ispričao je izvor blizak glumcu za Daily Mail.

foto: Profimedia

Sad je došlo do novog preokreta u njihovom sve samo ne sporazumnom razvodu i strani mediji navode da je 13-godišnja Ela, starija ćerka bivšeg para, s majkom je zatražila zabranu prilaska oca i njegove nove devojci, takođe kao razlog navodeći porodično nasilje. Devojčica je podnela zahtev za zaštitu od uznemiravanja prema Bjanki Volas.

U sudskim dokumentima do kojih je došao Page Six ne navodi se o čemu je tačno reč, ali nije teško pretpostaviti da je došlo do svađe. Da li se devojčica posvađala s tatom, zamerajući mu što se zbog nove partnerke odselio iz porodičnog doma i u martu 2021. podneo zahtev za razvod od supruge, njene mame Alis Evans?

Ili su se povišeni tonovi pojavili dok je devojčica pričala s njegovom devojkom? Ela Grifid je, prema uvidu u dokumente, u tolikoj meri uznemirena da više ne želi da ide kod oca niti želi da on i njegova djevojka dolaze kod nje. Zahtev je poslala sudu uz pomoć svoje mame i njenog advokata jer je maloletna i majka joj je, zasad, jedini staratelj.

foto: Profimedia

Mnogi posrtavlaju pitanje da li to ima veze sa tim što su Alis i deca morale da se isele iz porodičnog doma u Los Anđelesu, upisanog u zemljišnim knjigama na ime bivšeg supruga. Velšanin je, naime, zatražio pomoć suda da iseli bivšu suprugu i decu kako bi nesmetano prodao kuću vrednu oko 2 miliona dolara. Pojasnio je to rečima da nema novca za plaćanje hipoteke nakon što se iselio, sud je to dopustio pa Alis Evans traži novi smještaj koji bi mogla povoljno unajmiti.

Bio je to jedini dom koji su njihove ćerke poznavale i možda je (prisilno) iseljenje razlog zbog kog je došlo do spomenute svađe? Veruje se da će Alis Evans dobiti svoj deo kada se kuća proda, ali do tada treba preživeti a ona, čini se, nema sigurne prihode.

Druga tačka u odnosu bivšeg bračnog para bila je borba za starateljstvo. Alis Evans ne želi da ga deli pa je Joan zatražio da se starateljstvo dodeli njemu.

"Podneo sam zahtev za starateljstvo nad ćerkama zbog Alisinog stalnog zlonamernog ponašanja prema meni i prema deci i potkopavanja mojih napora da izgradimo kvalitetan odnos. Verujem da se Alis i danas meša u moj odnos s decom i verujem da nanosi emocionalnu štetu Eli i Elsi", pojasnio je sudu glumac.

S obzirom na nedavni, ne tako lep razvoj situacije, pitanje je kako će i hoće li dobiti starateljstvo jer starija devojčica više ne želi da ga vidi. Nema sumnje da je mama uticala na činjenicu da nema lep odnos s tatom. No, to mu nije jedina nevolja. Pokazalo se da se njegova nova partnerka već četiri godine bori s teškom dijagnozom, multiplom sklerozom, neizlečivom bolešću.

Bjanka je pre godinu dana otkrila da je među obolelima dok je bila na humanitarnoj večeri za "MS Society" u Londonu, priznajući kako je "živela u strahu" kako će i hoće li reći drugima. "

