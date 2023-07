PLJUVALA I TUKLA SARADNIKE, RAZBILA CEO STAN BIVŠEM I UDARILA ČISTAČICU U GLAVU: Život ove slavne manekenke obeležen je skandalima

Naomi Kembel je već 36 godina vodeće ime u svetu mode. Ona je postala majka kada je 2021. godine na svet došla devojčica, a sada je dobila dečaka. Njen život je bio pun turbulencija, a danas uživa u ulozi majke - i naravno i dalje je rado viđena na svim modnim događajima.

- Dragi moj maleni, znaj da si neverovatno cenjen i okružen ljubavlju od trenutka kad si nas počastio svojim prisustvom, napisala je manekenka Naomi Kembel (53), poznatija pod nadimkom Crna pantera.

Inače, Naomi, koja u radnoj knjižici ima 36 godine manekenskog staža, a na štednoj oko 80 miliona dolara, još se ne oseća spremnom za penziju.

- Ne sviđa mi se reč "penzija". Ako to više ne budem htela da radim, jednostavno ću prestati. Ali nikada to neću reći. Volim da sam aktivna i mislim da ću uvek biti, rekla je ona nedavno u jednom intervjuu.

Naomi je odrasla u siromašnom južnom predgrađu Londona. Oca nikada nije upoznala, a majka Valeri, profesionalna plesačica, često je bila odsutna zbog turneja pa su o maloj Naomi uglavnom brinule bake i tetke. Muzičari su je primetili mnogo pre modnih izviđača pa je s 13 godina plesala s Bojem Džordžem i njegovim bendom "Culture Club" u spotu 'I'llTumble 4 Ya'. Sledeće godine Boj i njegovi dečaci pozvali su tinejdžerku da nastupi u njihovom spotu 'Mistake No. 3'.

Mama nije želela da Naomi bude manekenka

Mama Valeri nije bila najsrećnija što je njena ćerka htela da bude manekenka, ali složila se pod uslovom da ne zanemari školu. I tako se egzotična lepota britansko-kinesko-jamajkanskog porekla, s telom koje je Bono jednom opisao kao delo Božjih ruku, počela neodoljivo penjati na modni Olimp.

Taj uspon nije bio nimalo lak jer je modni svet tih godina preferirao plavooke i plavokose modele s belom kožom, a bahata ćud i oštar jezik Naomi Kembel takođe se nisu sviđali modnom establišmentu.

Uoči Naominog 16. rođendana, pojavila se na naslovnici britanskog izdanja časopisa Elle, nakon čega je pozvana u Pariz gde je stigla bez prebijene pare i nakita jer su je usput opljačkali. U glavnom gradu Francuske postala je muza i miljenica tuniskog dizajnera Azzedine Alaïa, živela je u njegovoj kraljevskoj kući u ulici Park Royal i preko njega se zbližila s velikim zvezdama poput Tine Tarner, Džeri Hala i Grejs Džouns.

Naslovnica koja je promenila sve

Davne 1987. godine, zasijala je na naslovnici britanskog izdanja magazina Vogue pa tako postala prva crnkinja koja je dobila tu čast.

Sledećeg leta probila je još jednu rasnu barijeru i uz pomoć prijatelja i mentora Iv Sen Lorana ušla u istoriju kao prva tamnoputa manekenka na naslovnici francuskog Vogue-a. Loran je pretio izdavaču da će povući sve svoje oglase ako nastave da odbija naslovnice s crnkinjama i tek su tada prekinuli svoju jednosmernu tradiciju. Mirišući nove trendove, Ana Vintur stavila je Naomi Kembel na naslovnicu američkog Voguea 1989. godine.

Udarila čistačicu tu glavu

Ali, Naomi je bila i nasilna, barem tako kažu. Agencija Elite otpustila ju je s obrazloženjem da nema novca i prestiža koji bi opravdali zloupotrebu osoblja i klijenata. Osim što je satima kasnila na snimanje, nije bežala ni od fizičkih obračuna.

Jednom je pljunula i udarila čuvara koji je nije prepoznao i pustio iza bine na koncertu U2. 2005. je godine u luksuznom rimskom hotelu Eden pretukla svoju dugogodišnju prijateljicu, italijansku glumicu Ivon Scio, pa je završila u bolnici.

1998. godine udarila je mobilnim telefonom svoju asistentkinju Georginu Galanis, a 2007. je godine čistačicu Anu Skolavino udarila BlackBerryjem u glavu jer je izgubila trepavice.

Ana je morala da ide na ušivanje glave, a agresivna Naomi je kažnjena s pet dana komjuniti rada, skupljala je smeće na ulicama Njujorka, svaki dan u drugoj kombinaciji visoke mode.

Lečila se od psihoaktivnih supstanci

Lečenje je započela krajem 1990-ih i pobedila je nakon čega je velikodušno pomogla nekim svojim prijateljima poput Džona Galiana i Marka Džejkobsa da se reše svojih demona.

Sopstvene probleme s nedopuštenim supstancama i agresijom tumačila je kao posledicu traumatičnog detinjstva.

- Nisam razmažena diva koja gubi kontrolu kad joj stvari ne idu na ruku. Samo mi padne mrak na oči kad me moji najmiliji iznevere. To dolazi iz dubine kao posledica emocionalnog poremećaja. Mislim da je to posledica patnje iz detinjstva zbog osećanja da me majka napustila pa ako osetim nepoverenje ili izdaju, gotova sam, rekla je jednom.

Takođe, zabranili su joj da pet godina leti British Airwaysom jer je 2008. podivljala na aerodromu zbog izgubljenog prtljaga i onda je naravno, pljunula dva policajca.

Nakon sledećeg leta bes Crne pantere pao je na paparacije koji su pokušali da je fotkaju na Siciliji s tadašnjim partnerom, ruskim milijarderom Vladislavom Doroninom pa je jednog fotografa udarila torbom po glavi i izgrebala mu oko. Zbog tog napada uslovno je osuđena na šest meseci zatvora.

Imala je i buran ljubavni život

Njenu veridbu s Adamom Klejtonom, basistom benda U2, raspala se nakon godinu dana. Govorila je da joj je glumac Robert De Niro bila prva prava ljubav, želela je da ima decu s njim, ali ga je svojim ljubomornim ispadima oterala.

Tomi Li, bivši suprug Pamele Anderson, brzo se ohladio od 'zahtevne devojke koja putuje s 500 pari cipela i 82 haljine'. A, takođe, sve je porazbijala u stanu italijanskog biznismena Flavija Briatorea na kraju veze.

Oligarh Doronin raskinuo je s Naomi zbog kineske Miss Universe Luo Zilin, ali je svojoj bivšoj dragoj džentlmenski ostavio vilu.

Naomin odnos s Majkom Tajsonom ostao je zapamćen po vrućoj epizodi sa zabave u Njujorku: zaključali su se u WC-u i prepustili strastima dok je njegov menadžer čuvao vrata.

Kevin Kostner, Leni Kravic, Šon Pen, Puff Daddy i Hasan Džamil, bivši dečko pevačice Rijane, takođe su na proverenoj listi muškaraca koji su proleteli kroz život Naomi Kembel.

- Prijateljica sam sa svim svojim bivšima, osim s poslednjim, rekla je Naomi jednom.

