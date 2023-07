ZAROBIO ME JE, DROGIRAO I BESOMUČNO SILOVAO NEDELJAMA: Nekada je nizala hitove, a danas ŽIVI U TRAUMI! Mogao je da me UBIJE

Dafi se proslavila 2008. godine sa svojim hit albumom Rockferry, ali se velška pevačica nažalost suočila sa nizom užasnih tragedija tokom svog života. Njeno detinjstvo nije bilo nimalo lako, a kasnije je tek nastao veliki haos - koji ju je obeležio za života. Svoje užasno iskustvo gde su je oteli, drogirali i silovali danima, podelila je u dugom eseju.

Dafi se vinula u nebesa sa svojim debi albumom Rockferry 2008. godine – ali se čini da je nakon nekoliko godina potpuno nestala. Njeno muzičko remek-delo je postiglo izuzetan uspeh, osvojivši platinastu titulu zapanjujućih sedam puta i dominirajući top listama širom sveta. Osvojila je tri prestižne Brit nagrade i Gremi za svoj revolucionarni doprinos.

Ali iza kulisa Dafijev život je postao turbulentan.

Sa 14 se krila u sigurnoj kući

U šokantnom otkriću, opisala je užasavajuće zlostavljanje koje je pretrpela, zbog čega se povukla iz sveta muzike. Ova 39-godišnjakinji je nečija noćna mora postala stvarnost kada je zbog zlokobne zavere za ubistvo njenog očuha, morala da se sakrije kao dete.

foto: Profimedia

Zašto se povukla iz sveta muzike, buntovnog detinjstva i preživljavanja razornog požara u svom domu, pogledajmo burne poput velške superzvezde.

Saga o zločinima iz detinjstva

Dafi, čije je pravo ime Ejmi En Dafi, proživela je veoma teško detinjstvo odrastajući u malom gradu u Velsu. Sa nepunih 14 godina našla je utočište u policijskoj sigurnoj kući nakon što je bivša supruga njenog očuha skovala zao plan da ga ubije. Ubistvo je naručila Smitova bivša supruga Don Votson, koja je na kraju zajedno sa svojim novim mužem osuđena na zatvor na tri i po godine.

- Bila sam tako prestravljena. Osećala sam se tako bolesno, rekla je Dafi jednom prilikom govoreći o tom periodu života.

foto: Profimedia

Dafi je život u sigurnoj kući opisala kao pseći život, osećala se klaustrofobično i izolovano. Zvezda je odrasla sa svojom sestrom bliznakinjom Kejt i starijom sestrom Keli En. Dafini roditelji su se razveli kada je imala 10 godina. Sa 15 godina, pobegla je u očev dom i retrospektivno je govorila o tom činu:

- Bio je to užasan potez.

Njena majka i sestre nisu razgovarale sa njom oko godinu dana kasnije. Kao reakcija na razvod njenih roditelja, naredne tri godine je bila prava buntovnica, a takav način života je uključivao opijanje i krađu čamca za veslanje.

Bila je zatočena, drogirana i silovana

Dobitnica Gremija, Dafi (38) oglasila se i otkrila da je bila podvrgnuta užasnom iskustvu gde ju je napadač drogirao, silovao i držao u zatočeništvu.

Velška umetnica je na Instagramu podelila svoj put do oporavka, ističući da joj je trebalo dosta vremena da progovori. U poruci upućenoj njenih 33.000 pratilaca, poznata izvođačica, poznata po svom singlu "Mercy", uverila je sve da je trenutno bezbedna i dobro.

foto: Printscreen/Youtube

- Izdržala sam traumatično iskustvo silovanja, drogiranja i zatočeništva u trajanju od nekoliko dana, otkrila je.

U nastavku je objasnila zašto je "nestala" sa scene, što je fanovima bila velika misterija.

- Mnogi od vas su se pitali zašto me nema i šta se sa mnom dešava. Istina je, i molim vas da verujete da sam trenutno na dobrom i bezbednom mestu. Nesumnjivo, preživela sam. Ne postoji lak način da se prenese težina ovog iskustva.

Detalji su užasavajući

- Bio mi je rođendan, neko me je drogirao u restoranu, pa nastavio da me drogira četiri nedelje i odveo u stranu zemlju. Ne mogu da se setim da sam ušla u avion uopšte. Smestili su me u hotelsku sobu, a počinilac se vratio i silovao me.

foto: Profimedia

Zvezda je rekla da je tada mogao da je ubije. Razmišljala je da pobegne, ali se plašila da pozove policiju.

- Ne znam kako sam imala snage da izdržim te dane, osećala sam prisustvo nečega što mi je pomoglo da ostanem živa, kaže ona i dalje otkriva:

- Nije bilo bezbedno otići u policiju. Osećala sam da ako nešto krene naopako, da ću biti mrtva, a on bi me ubio. Nisam mogla da rizikujem da pogrešno postupe sa mojim slučajem ili da to bude u svim vestima dok sam u opasnosti. Zaista sam morala da pratim svoje instinkte.

Posledice su jezive

Uspela je da pobegne, ali je godinama živela u strahu, iako je na kraju ipak otišla u policiju.

- Ispričala sam dvema policajkama, tokom različitih pretećih incidenata u protekloj deceniji, tako da je to evidentirano. Identitetom silovatelja treba da se bavi samo policija, a to je između mene i njih.

foto: Printscreen/Youtube

Dafi kaže da je u jednom trenutku razmišljala da promeni svoje ime da "pobegne u drugu zemlju i možda postane cvećarka ili tako nešto, kako bih mogla da ostavi prošlost iza sebe, započne novi život i ne uznemiravam nikog drugog sa tom prošlošću, da se sama nosi s tim".

Trauma se prenela i na druge sfere života

Trauma zbog ovog užasnog iskustva ušla je u njene romantične veze, Dafi nastavlja da objašnjava:

- Svako bi me obasipao ljubavlju i želeo osobu sa omota albuma, dok sam ja bila samo povređena osoba. Bilo je uzaludno.

foto: Profimedia

Izolacija usled pandemije koronavirusa poslužila je kao katalizator za objavljivanje njene priče. Kao i terapija koja joj je omogućila da izađe sa ovim u javnost.

- Sažaljevala sam se jer su mi podeljene loše karte, ali to se desilo i pomirila sam se s tim, piše Dafi.

Zvezda se suočila sa dodatnom tragedijom kada je za dlaku izbegla pakleni požar koji je izbio u njenom otmenom penthausu u Londonu. Plamen je bio žestok, ali je hrabra ptica pevačica izašla nepovređena iz ovog vatrenog iskušenja.

