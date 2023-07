OTAC JE SILOVAO, TRPELA ZLOSTAVLJANJE KAO BEBA: Bila "ljubavna" robinja političarima, a zbog BURNOG života završila u ludnici

Jedna od najlepših žena 90-ih godina prošlog veka, koja je žarila i palila modnim pistama, rame uz rame sa Lindom Evanđelistom, Sindi Kraford i Kristi Tarlington, svakako je bila Holanđanka Karen Mulder.

Malo ko je ostao ravnodušan na anđeosku lepotu ove plavuše i neverovatan seksepil, a prašinu već godinama diže i njen misteriozan privatni život.

Karen se proslavila još kao tinejdžerka na prestižnom takmičenju za Elite Model Look, a uspeh je bio toliki da je Holanđanka napustila srednju školu i počela da aktivno radi za brendove kao što su Valentino, Armani, Versaće, Iv Sen Loran, Kelvin Klajn.

Krasila je naslovnice najprestižnijih modnih magazina, a imala je samo 21 godinu kada je sklopila višemilionski ugovor sa brendom Guess. Bila je i deo ikonične grupe supermodela koje je fotograf Piter Linberg fotografisao za američki "Vog" 1991. godine.

Mulder je bila i Viktorija Sikret model, a pozirala je i u kupaćim kostima za čuveni magazin "Sports Illustrated". Bila je toliko popularna, da je napravljena i Barbika sa njenim likom, a jedna vrsta lale dobila je ime po njoj. Zarađivala je 10.000 dolara dnevno, a inkasirala je preko 40 miliona evra tokom karijere.

Karen se 1988, tek kao 18-godišnjakinja, udala za francuskog fotografa Renea Bona, ali se par pet godina kasnije razveo, kada je ona kratko prokomentarisala da je do kraja došlo jer je ona imala veoma malo vremena da bude kod kuće. Ubrzo nakon razvoda manekenka je upoznala investitora za nekretnine Žan Iva Le Fjura u čekaonici pariskog aerodroma. Upravo je Le Fjur radio na napretku Karenine karijere van piste - on je od njenog imena praktično napravio brend. Ova veza je potrajala do 1997, ali je par i nakon kraha ostao u bliskim odnosima, pa ju je godinama kasnije upravo on spasio od sigurne smrti.

Karenina karijera krenula je nizbrdo 2001. godine, nakon što je iznela niz veoma ozbiljnih optužbi u medijima o tome da je bila primorana na seks kako bi dobila bolje ugovore, da su je čelnici Elite agencije silovali, kao i da je zajedno sa drugim modelima korišćena kao seksualna robinja za najviše krugove francuskog društva, uključujući političare, pripadnike policije i druge visoke zvaničnike.

Karen je tvrdila i da ju je sopstveni otac silovao, kao i da ju je porodični prijatelj seksualno zlostavljao kada je imala samo 2 godine, a potom je iznela i navode da je hipnotisana, kidnapovana i silovana. Televizija koja je snimala ovaj intervju ne samo da ga nije objavila, već je i uništila traku.

No, manekenka je u narednim danima u brojnim intervjuima ponovila većinu optužbi, dodavši da ju je agencija ohrabrivala da koristi kokain i heroin. Vrhunac je bila zvanična prijava za silovanje protiv princa Alberta, sa kojim je i bila u emotivnom odnosu.

"Pokušali su da me pretvore u prostitutku, misleći da će to biti lako. Prijavila sam ih i otpušteni su. Drugi put sam bila zatvorena u kancelarija ceo dan sa čovekom koji je visoko pozicioniran u svetu manekenstva. Sve ljudi koji su me izdali nekada sam volela i cenila. Tada sam shvatila kolika je to zavera. Vladini zvaničnici i policija su iskorišćavali devojke iz Elite-a. Njihovi ljudi pokušali su da me kidnapuju i otruju", ispričala je u intervjuu za "Daily Mail".

Njeni roditelji distancirali su se od ćerke u tom trenutku, istakavši da su narkotici krivi za njeno ponašanje, a rođena sestra ju je odvela u psihijatrijsku ustanovu gde se pet meseci lečila od depresije i anksioznosti . Paradoksalno je da je troškove lečenja platio Džerald Mari, direktor pariske ispostave Elita, jedan od muškaraca koje je Karen optužila za silovanje. Malo pre toga skrivena kamera mreže BBC snimila je Marija dok pokušava da 15-godišnjoj manekenki da 300 funti, pritom se hvaleći sa koliko će učesnica takmičenja Elite Model Look, spavati te godine.

"Kokain ju je uništio. Kada smo je posetili u Parizu, mogli smo da se uverimo da je slomljena. Svuda su bile sveske pune njenih zapetljanih misli i sumanitih ideja. Optuživala je sve i svakoga. Bilo je grozno i čitati to. Ona mora da ostane u bolnici jer je ona opasnost za sebe. Nije joj pomoglo ni to što nikada nije jela kako treba. Još kao dete je mleko koje je trebalo da pije uz obrok bacala u biljke", ispričao je njen otac Ben tada.

Sredinom decembra 2002. Karen je pokušala da se ubije i to predoziranjem tabletama za spavanje. Pronašla ju je grupa prijatelja, između ostalih i bivši verenik Le Fjur, koji je bio zabrinut jer mu se nije javljala na telefonske pozive. Hitno je prebačena u američku bolnicu, a srećom već sutradan probudila se iz kome.

"Od samog početka mrzela sam da me fotografišu. Za mene je to bila samo jedna uloga, ali na kraju, nisam znala ko sam zapravo kao osoba. Svi su mi govorili: "Zdravo, fantastična si!". Ali, iznutra sam se osećala sve gore i gore iz dana u dan", ispričala je Karen medijima samo nekoliko dana pre nego što je digla ruku na sebe.

"Posao me je odvraćao od mojih briga. Omogućio mi je da ne budem ono što jesam, da se pretvaram da sam neko drugi", dodala je tada, a prenosi Blic Žena.

Karen je kasnije odbacila sve optužbe za silovanje, istakavši da je "preterala" i da je njena depresija rezultat seksualnog zlostavljanja u detinjstvu.

Nakon ovih skandala Holanđanka se povukla iz javnosti, a poznato je da je 2006. dobila ćerku Anu, ali je identitet oca ostao nepoznat javnosti. Poslednji put je viđena na nekom javnom događaju 2014. godine u Parizu.

