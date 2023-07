DANIJELI SE LICE RASPADALO OD LOŠIH OPERACIJA I DROGE: Glumica trpela ogromne bolove, a evo kako izgleda nakon novog zahvata! FOTO

Engleska glumica i rijaliti zvezda Danijela Vestbruk (49) viđena je kako uživa na jogi u Antaliji, a ovo je i prvi put da je viđena nakon nove operacije lica.

Inače, Vestbruk je uradila brojne estetske i plastične operacije kojima je unakazila lice pa se nedavno podvrgnula na još njih nekoliko kako bi isto lice "spasila".

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako je glumica priznala da je kao mlađa obožavala plastične operacije, zbog njih je imala mnoge probleme s truljenjem i slabljenjem kostiju lica, kao i s utonulim i natečenim licem, a i upotreba narkotika je dosta uništila.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Glumica i zvezda britanskog Velikog brata operirasa je nos, zategnula stomak, a masne naslage s trbuha su joj stavljene u lice, koje je takođe potpuno zategnuto.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Glumica je ove godine napisala i knjigu "Faith, Hope and Clarity" u kojoj je opisala najstrašnije trenutke u svom životu, a priznala je i da je bila zavisna od heroina.

foto: Profimedia

U knjizi je pisala i o 48-satnom silovanju koje je preživela 90-ih godina nakon što su je trojica muškaraca zarobili u stanu. O ovom stravičnom događaju pre objavljivanja knjige nisu znali ni njena porodica ni prijatelji koji su ostali šokirani nakon spomenutih odlomaka, prenosi 24sata.hr.

- Dugovala sam im pet hiljada funti. Upali su u moju kuću i zahtevali novac koji nisam imala. Tada su me oteli, odveli u mali stan blizu moje kuće i 48 sati me silovali. Jedan za drugim su se smenjivali na meni, a drogirali su me kako im ne bih pobegla - napisala je u knjizi.

