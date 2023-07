GLUMICA NAPUNILA 58 GODINA, A SAD POKAZALA BOMBASTIČNO TELO: Raspalila maštu mnogima i svi kažu da izgleda duplo mlađe (FOTO)

Elizabet Harli na svom Instagram profilu svakodnevno časti pratioce fotografijama sa plaže.

Britanska glumica je ovog puta pozirala naslonjena na palmu u dvodelnom belom kupaćem sa prugama.

U njemu je naglasila svoju bombastičnu figuru zbog koje mnogi smatraju kako izgleda upola mlađe. Inače, ona je 10. juna napunila 58. godina.

Za Daily mail je svojevremeno popularna glumica odlučila da otkrije tajnu svog besprekornog izgleda.

Svoje jutro započinje sa dve šolje tople vode koje nemaju baš prijatan ukus, ali smatra kako je to fantastično za probavni sistem.

Za doručak rado pomeša bananu i grčki jogurt u koje doda i malo meda.

Dok za ručak uvek bira prvo supu od povrća, a zatim meso i neki zdrav dodatak uz to.

foto: Profimedia

"Celo leto jedem voće i povrće iz sopstvene bašte. Nekada sam imala i malu organsku farmu, a sve meso koje je moj sin jeo bilo je s farme. Očito je to za većinu ljudi nemoguće, ali podrška lokalnim poljoprivrednicima je dobra stvar gde god živite", poručila je.

Nešto po čemu je ostala itekako poznata javnosti bila je veza s glumcem Hju Grantom. Grant i Harli upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a uprkos svemu što se događalo između njih, ostali su do danas u sjajnim odnosima.

foto: Profimedia

Nakon osam godina veze glumca su uhvatili s prostitutkom na Sanset Stripu u Los Anđelesu. Policija ga je uhapsila, a njegove fotografije objavili su tabloidi širom sveta. To ipak nije uništilo njihovu vezu, već su ostali još pet godina zajedno. Ne čudi da su ih ostalih pet godina pratile glasine kako Hju vara Elizabet, ali par je istakao kako su sve izgladili i da to nije bio razlog njihovog rakida. Hjua i dalje prati taj isti skandal.

foto: Profimedia

Elizabet Harli i Hju Grant prekinuli su 2000. godine, no za razliku od ostalih parova, njihov raskid nisu pratili veliki skandali. Naprotiv, par i danas tvrdi da svakodnevno pričaju i da su najbolji prijatelji. "Ona mi je najbolja prijateljica, nju prvu nazovem kada mi je teško", rekao je Hju pet godina nakon prekida veze. Bivši par razgovara o svemu u životu, a Harli kaže da za sve savete ide upravo njemu.

foto: Printscreen/Instagram

A proteklih nekoliko godina, Liz se oprostila od čak tri bivša partnera koji su preminuli. Filmski producent Stiv Bing, otac njenog sina Demijana, preminuo je 2020. godine nakon pada s krova luksuzne stambene zgrade od 27 spratova, prenosi Dnevnik.hr.

Zatim, australijski igrač kriketa Šejn Varn, sa kojim je glumica bila verena, preminuo je od srčanog udara u 52. godini 2022. godine, a nakon njega, glumica se ove godine oprostila i od glumca Toma Sajzmora koji je preminuo od aneurizme mozga, a s kojim je bila u kratkoj vezi u prošlosti.

