BRITNI SPIRS POTVRDILA OBJAVU MEMOARA: Evo kada će izaći njena knjiga koja će UZDRMATI ceo svet! "Stiže MOJA PRIČA"! (FOTO)

Američka pevačica Britni Spirs potvrdila je da će objaviti memoare rekavši da će knjiga biti "pod njenim uslovima", piše u četvrtak nemačka agencija dpa. Knjigu naslova The Woman In Me (Žena u meni) objaviće izdavačka kuća "Gallery Books" u oktobru ove godine.

Pevačica je u videu na Instagramu u utorak napisala: "Stiže moja priča, pod mojim uslovima, napokon. Jeste li spremni?" Prema izdavačkoj kući, knjiga će biti "hrabra i zapanjujuće ganuta priča o slobodi, slavi, majčinstvu, preživljavanju, veri i nadi", a baviće se i borbom Spears da okonča starateljstvo svog oca.

Kompleksni pravni dogovor, koji je započeo 2008., omogućio je 41-godišnjem ocu pevačice Džejmiju Spirsu da upravlja njenom slobodom i finansijama. Takva vrsta starateljstva se po pravilu koristi za vrlo bolesne ili stare ljude, a okončao ga je sudija u Los Anđelesu nakon 13 godina u novembru 2021.

Dženifer Bergstrom, potpredsednica i izdavačica u firmi "Gallery Books", rekla je: "Britnino uverljivo svedočanstvo na sudu zapanjilo je svet, promenilo zakone i pokazalo njenu nadahnjujuću snagu i hrabrost."

"Ne sumnjam da će njeni memoari imati sličan učinak i da će biti izdavački događaj godine. Ne bismo mogli biti ponosniji što smo joj pomogli da napokon podeli svoju priču", dodala je.

Objavljeno je da je ugovor s izdavačkom kućom vredan i do 15 miliona dolara.

Knjiga "The Woman In Me" izlazi 24. oktobra.

