ŽESTOKI RAT IZMEĐU OTUĐENIH SUPRUŽNIKA NE JENJAVA! Slavni glumac rešio da iznese SAV PRLJAV VEŠ na račun bivše! Šok optužbe

Kevin Kostner optužio je Kristin Baumgartner da ga je opljačkala skupim šopinzima pre njihovog ravoda. Zvezda "Yellowstonea" tvrdi da je njegova bivša supruga kupovala lične stvari i podizala gotovinu kreditnim karticama osoblja koje vodi njihovu porodičnu kuću. Uveren je kako je Baumgartner osmislila ovaj plan pre nego što je podnela zahtev za razvod u maju.

foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U sudskim dokumentima koje je pribavio Page Six, Kostner (68) je rekao da je dizajnerka torbica "pokazala uznemirujuću sklonost u poslednjih nekoliko meseci, dakle, pre ali i nakon razvoda, da uzme Kevinovu imovinu bez njegovog znanja ili pristanka". U dokumentima podnesenim u četvrtak navodi se da je Baumgartner (49) platila advokatu za kaznena pitanja 25 hiljada dolara iz zasebnih imovinskih fondova svog supruga, naravno bez njegovog znanja i kako nema objašnjenja za taj trošak.

foto: NRP/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dokumenti nadalje tvrde da je majka troje dece platila svojoj advokatici za razvod Suzan Visner "kreditnom karticom zaposlenog koja se koristila za kućne troškove porodice Kostner i koju plaća glumac". Osim toga, Kostnerovi advokati navode da je Baumgartner kupila luksuzno vozilo mesecima pre nego što su se razdvojili, što je bilo neuobičajeno za par jer su uvek iznajmljivali svoje automobile. Predbračni ugovor para potpisan 2004., kaže da Baumgartner sme zadržati svoj auto u slučaju razlaza. Advokatski tim Oskarovca tvrdi da je upravo kupovina automobila dokaz da je Baumgartner planirala svoj odlazak puno pre nego što je to rekla suprugu u aprilu 2023.

foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kostnerovi advokati takođe navode u novim dokumentima da je Baumgartner odbila potpisati sporazum u kojem stoji da neće pretraživati njihov dom pre no što se iseli. Novi zahtev zvijezde "Telohranitelja" dolazi nekoliko dana nakon što je susudija presudio da glumac mora plaćati Baumgartner 129.755 dolara mesečno alimentacije za izdržavanje dece. Sudija je takođe naložio Kostneru da plati 200 hiljada dolara za advokatske troškove i 100 hiljada dolara za troškove forenzike. Otuđeni par, koji zajedno ima troje dece, moraće plaćati svaki po 50 posto troškova zdravstvenog osiguranja svoje dece, sportskih i vannastavnih aktivnosti.

foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Otkako je Baumgartner podnela zahtev za razvod nakon 18 godina braka, ona i otac sedmoro dece vode ružnu bitku oko predbračnog ugovora. Glumac nedeljama pokušava naterati Baumgartner da napusti njihov zajednički dom koji je Kostner kupio davno pre no što je upoznao uskoro i zvanično bivšu suprugu. U predbračnom sporazumu stoji naime da će ona napustiti njihovo imanje u Santa Barbari u roku od 30 dana ako ikada dođe do rastave. Dok je ona tvrdila da Kostner "nije imao pravnu osnovu" da je izbaci, sudija je prošle nedelje presudila da ona mora napustiti dom do 31. jula.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Bonus video:

03:44 PORODICI KRUŠEVAC GETO PRETI RAZVOD!? Da li sin treba da studira ili da radi? SAZNAJTE U EMISIJI PUSTI BRIGU I LUDO SE ZABAVITE