CRNE SLUTNJE SE OBISTINILE! RAZVODI SE JEDNA OD NAJLEPŠIH ŽENA SVETA: Idila je trajala 7 godina, ali sada se sve raspalo!

Sofija Vergara i suprug Džo Manganijelo se razvode posle sedam godina braka, ekskluzivno otkriva američki Page Six.

"Doneli smo tešku odluku da se razvedemo. Kao dvoje ljudi koji se veoma vole i brinu jedno za drugo, ljubazno tražimo poštovanje naše privatnosti u ovom trenutku dok se krećemo ovom novom fazom naših života.", stoji u zajedničkoj izjavi uskoro bivšeg para.

foto: Printscreen/Instagram

Lepotica iz "Moderne porodice" trenutno proslavlja svoj 51. rođendan u Italiji sa prijateljima, ali bez Manganijela i venčanog prstena.

Izvor je dodao: "Sofija i Džo se već neko vreme udaljavaju jedno od drugog. Treba mi malo vremena odvojeno da bi razmišljali o svojoj budućnosti.

Par je poslednji put viđen zajedno prošlog meseca u Hobokenu, Nju Džerzi, dok je Vergara posetila Manganijela (46) na snimanju njegovog novog projekta "Nonnas" sa Vinsom Vonom.

Sofija Vergara, sudija NBC hita "America’s Got Talent", nalazi se na Kapriju sa svojim najboljim prijateljima i uživa u životu, postavljajući seriju seksi fotografija na Instagram.

Ali Manganijelovo odsustvo nije prošlo nezapaženo od strane fanova na Instagramu, pošto je Vergara kasnije objavila fotografiju sa porukom: Kada ti život da limune, dolaziš u Italiju da ih iscediš.

foto: Instagram/sofiavergara

Jedan je napisao: "Da li se još neko pita gde je Džo?“ dok je druga rekla: "Pitajući se gde je njen muž, on se nije pojavio ni na jednoj od fotografija video zapisa.

Manganijelo je takođe privukao pažnju kadaje na svom Instagramu objavio rođendansku počast svojoj ženi na kojoj je jasno pisalo „!!Feliz Cumpleanos Sofija!!!“ ("Srećan rođendan Sofija" na španskom.)

foto: Printscreen/Instagram

Sofija je poznata po tome da je uvek volela da se zabavlja s "lošim momcima". Naime, nakon kraha prvog braka, jedno vreme je bila u vezi s Krisom Pasijelom, članom bande koja je sarađivala s porodicom Bonano.

Kada je Padijeli 2000. godine bio uhapšen i optužen za ubistvo jedne domaćice četiri godine ranije, Sofija je želela da proda svoj dom u Majamiju kako bi njemu platila kauciju od 15 miliona dolara. Međutim, ni ta veza nije potrajala.

Nakon Kriza, niz "loših momaka" nastavila je s kolumbijskim kraljem droge, Andresom Lopezom, a zatim i s Nikom Loebom. Verili su se 2012. godine, ali dve godine kasnije ipak su odlučili da pođu svojim putem. Nažalost, i s njim je Vergara morala da prođe brojne drame.

foto: Printscreen/Instagram

Nik je, naime, želeo da iskoristi njihova dva embriona koja su čuvali u klinici, u nadi da će jednog dana veštačkom oplodnjom dobiti decu. Loeb je već našao surogat majku, a onda se Vergara odlučila za tužbu u pokušaju da ga spreči da tako nešto uradi.

U julu 2014. upoznala je Džoija Manganijela, a godinu dana kasnije su se i venčali. Kako je i sama nekoliko puta isticala, jedino za čim žali u životu jeste činjenica da ga nije upoznala pre.

Džoijev deda s majčine strane, Nikolas Fransis Džozef Bračanov poreklom sa šibeničkog područja u Hrvatskoj. Njegovi roditelji bili su Majkl Bračanov i Katarina Jelovčić, a prezimena Bračanov i Jelovčić dva su prezimena karakteristična za ostrva Murter i Kapri. Poznato je kako su se ostrvljani početkom prošlog veka doseljavali u Ameriku, pa su verovatno tako i Džoijevi preci stigli u Pitsburg, gde je i rođen.

foto: Profimedia

- Udala sam se rano i mlada rodila sina, ali to je u Latinskoj Americi pre dvadesetak godina bilo normalno. Naravno, danas je sve drugačije i nakon lošeg braka koji sam imala promenile su se mnoge stvari. Danas želim drugo od ljubavi, do čega su me doveli želja za uspehom, cilj da imam svoj novac i napravim nešto od svoje karijere. Nisam želela da u život mog sina i mene uđe bilo koji muškarac, ne dok ne "isprobam" više njih. Sada sam na prekretnici života i sada napokon znam što želim, a u ljubavi nikada ne možeš reći niti znati šta će se i kako odigrati, ali mislim da sam nakon dugo vremena traženja našla ono što sam tražila i da će to zaista biti kao iz bajke o Pepeljugi - srećni do kraja života - rekla je Sofija u jednom intervjuu, ali nažalost ta bajka nije potrajala.

(Kurir.rs/A.M./Page Six)

