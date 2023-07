BRED PIT OPTUŽIO ANĐELINU DA NEPRIJATELJSKI POKUŠAVA DA PREUZME VINOGRAD: Neverovatan preokret u suđenju holivudskog para!

Holivudski glumac Bred Pit optužio je svoju bivšu suprugu, glumicu Anđelinu Džoli i njenu bivšu investicionu kampanju, da su organizovali neprijateljsko preuzimanje porodičnog vinograda.

Podsetimo, Anđelina i Bred kupili su udeo u dvorcu Miraval, na jugoistoku Francuske, 2008. godine, za 25 miliona evra, gde su se šest godina kasnije i venčali, a sada se oko njega sude.

Tačnije, u sudskom procesu su još od 2016. godine, kada se poznati par i razišao.

Prema poslednjim informacijama, Pit je optužio bivšu ženu da je prodala svoj udeo ruskom oligarhu, uprkos njihovom usmenom dogovoru da ne prodaju svoj deo bez pristanka drugog.

Prema pravnim dokumentima do kojih je došao The Blast, oni su to učinili tajno, pod kontrolom ruskog oligarha Jurija Šetlera.

Dok on drži jednu stranu, glumica Bredove postupke karakteriše kao neozbiljne i zlonamerne i ističe da je Pit je "opljačkao" vinograd Šato Miraval, potrošivši milione dolara na renoviranje bazena i studija za snimanje, tvrde advokati koji tuže glumca.

Nouvel kompanija, preko koje je Džoli ranije imala udeo u francuskoj vinariji, istakla je u sudu u Kaliforniji da joj Pit i njegovi partneri duguju više od 350 miliona dolara. Kompanija je navela da su se "uključivali u sve nečuvenije radnje da zadrže kontrolu" nad Miravalom, dok su navodno oduzimali njegovu imovinu.

U optužbi stoji da se Pit ponašao kao "razmaženo dete" dok je učestvovao u "očiglednom otimanju novca".

Kakav će ishod biti, ostaje da vidimo.

(Kurir.rs/Telegraf)

