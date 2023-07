LAGALA NAROD DA NIŠTA NIJE OPERISALA, A SAD KONAČNO SVE PRIZNALA: Išla je pod nož sa 19, pa priznala da se KAJE i pomenula ćerku

Kada se davne 2007. godine, pojavila u medijima kroz učešće u rijalitiju "Keeping Up with the Kardashians", milionski auditorijum pratio je njeno odrastanje. Naravno, svi su primetili koliko se promenila i da je nekoliko puta išla "pod nož" kako bi izgledala kao što danas izgleda. Ipak, Kajli Džener je konstantno poricala da se podvrgla estetskim intervencijama, tvrdeći da je koristila "samo filere".

foto: Printscreen Instagram

- Jedna od najvećih zabluda o meni je ta da sam kao dete imala nisko samopouzdanje i da sam išla na mnoge operacije kako bi u potpunosti promenila lice, što je laž. Samo sam stavila filere. Osećala sam se pomalo nesigurno zbog usana, pa sam stavila filere. To je najbolja stvar koju sam ikada uradila i ne žalim zbog toga, ali uvek sam mislila da sam slatka - govorila je.

U finalu treće sezone, Kajli je konačno priznala da je imala operaciju povećanja grudi! Dok je u novoj epizodi razgovarala sa svojom najboljom prijateljicom Anastasijom, otkrila je da je ugradila silikone kad je imala 19 godina i priznala da se kaje što je bila podvrgnuta proceduri.

- Takođe, znaš da sam uradila grudi pre Stormi. Imala sam prelepe grudi, prirodne, jednostavno prelepe, savršene veličine, savršeno sve. Samo sam poželela da ih nikada nisam uradila! Preporučila bih svima koji su razmišljali o tome, da sačekaju dok ne dobiju decu - rekla je Kajli, pre nego što je otkrila kako su se njeni pogledi na plastičnu hirurgiju promenili sada kada je postala majka.

foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- I ja imam ćerku. Bilo bi mi slomljeno srce kad bi mi sa 19 godina rekla da želi silikone. Ona je najepša stvar koja mi se dogodila. Želim da budem najbolja mama i najbolji primer za nju i samo bih volela da sam mogla da uradim sve drugačije, jer ništa ne bih dirala - rekla je Kajli.

- Kad bismo samo mogli da vratimo vreme - rekla je Anastasija svojoj prijateljici milijarderki, a potom su nazdravile za samopouzdanje.

Podsetimo, postojale su spekulacije da je Kajli uradila grudi 2015. kada je imala samo 18 godina, iako je to demantovala. "Želela sam da napravim promenu, ali ne, ljudi - nisam stavila silikone! Svi ste opsednuti time. Istina je da sam se, kako sam rasla, ugojila 15 kilograma, a moje telo se promenilo", rekla je ona tada.

(Kurir.rs/MONDO)

