SVI DETALJI O ČETVORO DECE SLAVNE ŠINEJD O' KONOR: Sa ćerkom nastupala, a samoubistvo sina nikada nije prebolela! (VIDEO)

Slavna pevačica Šinejd O'Konor koja je preminula juče u Londonu u 56. godini, prvo dete dobila je 1987. godine, a onda je rodila još troje dece. Sin svetske muzičke zvezde izvršio je samoubistvo 2022. godine. Njeni ostali naslednici žive daleko od javne scene, kako je ona i želela. Šta se zna o njima?

Šinejd O' Konor je u junu 1987. rodila sina Džejka Rejnoldsa. U to je vreme ona je bila u braku sa producentom Džonom Rejnoldsom, od kog se rastala 1991. godine.

Sin Džejk

Poput svoje majke Džejk se trudio da poslednjih godina bude daleko od svetla refelktora. Zna se da se sin Šinejd O' Konor bavi kulinarstvom. Izgledalo je kao da je imao pomalo burnu vezu sa majkom, a onda je slavna pevačica 2015. otkrila da joj je on ostvario veliku želju jer je postala baka.

- Ovo za Liju i Džejka i njihovog malog anđela, koji je prošle nedelje leteo sa mnom u Vegasu dok sam pevala "Foggy Dew" - rekla je pevačica. Džejk i njegova tadašnja devojka dobili su sina, ali se ne zna kako su ga nazvali.

Ćerka Rošin

Muzička ikona je 1996. dobila ćerku Rošin Voters s irskim novinarom Džonom Votersom. Par koji se nije venčao, razišao s enedugo nakon rođenja ćerke i nakon toga tri godine vodio borbu oko starateljstva nad deteteom.

Šinejd je na kraju 1999. pristala da Rošin živi sa ocem, zbog svojih problema sa mentalnim zdravljem. Iako se malo zna o pevačicinoj jedinoj ćerki, čini se da je ona nasledila njen muzički talenat.

Pre devet godina ćerka Šinejd O' Konor pridružila se majci u jednoj islandskoj televizijskoj emisiji kako bi otpevale duet. Nakon toga posvetila se kulinarskoj profesiji. Bez obzira što Rošin ima sjajan glas, Šinejd je 2021. za People rekla da je oduševljena što je njena ćerka odabrala "skromniji" posao.

- Plašila sam se ranije njenog ulaska u muzički biznis jer sam mislila da će se prema njoj ponašati kao prema meni. Nisam to želela - poručila je.

Šejn Lani

Pevačica je 2004. dobila sina šejna sa irskim pevačem Donalom Lanijem.

- On je pravi mamin sin. On jednostavno voli svoju mamu od dana kad se rodio. On je jedan od njih koji stalno govori da želi da bude muzičar.

On je briljantan kovač sa rečima. Kad je imao osam godina, poslat je u posebnu organizaciju koja je procenjivala njegov intelekt, a oni su rekli da njegova jezička sposobnost odgovara osobi od 16 godina. On je majstor engleskog jezika. On želi da bude reper, rekla bih da bi bio sjajan u tome - poručila je za People.

Šejn je u januaru 2022. izvršio samoubistvo.

- Moj prekrasni sin, pravo svetlo mog života, odlučio je danas da okonča svoju zemaljsku borbu i sada je sa Bogom. Neka počiva u miru i neka niko ne sledi njegov primer. Moja beba. Jako te volim. Molim te, budi u miru - napisala je na Tviteru.

Dva dana pre tragedije ona je otkrila da je njen sin nestao:

- Šejne, više nije smešno. Nasmrt sam uplašena.

Kasnije je poručila da je on pobegao iz bolnice. Imao je 17 godina kada je počinio suicid.

U svom poslednjem tvitu ona je napisala da joj je srce slomljeno zbog gubitka sina:

- Od tada živim kao nemrtvo noćno stvorenje. On je bio ljubav mog života, svetlo moje duše. Bili smo jedna duša, u dva dela. On je bio jedina osoba koja me je bezslovno volela.

Jesua Bonadio

Dve godine nakon Šejnoovg rođena Šinejd je rodila sina Jesua, čiji je otac Frenk Bonadio. Na društvenim mrežama je 2019. objavila jednu od retkih slika dečaka kako bi prikazala njegove izuzetne kulinarske veštine. Pre dve godine poručila je da je njen sin nasledio njen muzički talenat, kao i da je već postao izuzetan muzičar, odnosno da sjajno svira klavir i dino peva.

