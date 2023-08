HOLIVUD ISKOPIRAO JAGODINKU SIMONOVIĆ: Svi mese, ali ko je bolji? Pogledajte ove scene! (VIDEO, ANKETA)

Scena iz filma Gorana Paskaljevića Varljivo leto ’68., u kojoj maturant Petar (Slavko Štimac) i pekarka Jagodinka Simonović (Dragana Varagić) zajedno mese testo, urezala se u našu nacionalnu svest kao jedan od najlegendarnijih seksi prizora domaćeg filma.

I zaista nema osobe kojoj ovaj kadar nije poznat, čak i ako ste nekim ludim slučajem propustili da pogledate film:

Za one koji ne znaju ili se ne sećaju, radnja ide ovako – u leto 1968. maturant Petar stasava za ljubav, zaljubljujući se naizmenično i istovremeno u više žena, uglavnom zrelih i udatih: apotekarku, pekarku, bibliotekarku, u obe ćerke predsednika suda, svoju profesorku sociologije… A ta potreba da konačno nađe „ženu svog života“ dovodi ga u niz delikatnih i komičnih situacija i izbezumljuje njegovog oca kojeg igra Danilo Stojković.

Ta čuvena scena sa Jagodinkom upravo je dobila svoju kopiju i to u osmoj epizodi druge sezone „And Just Like That„, nastavka kultne serije „Seks i grad„. Glavni akteri ove scene su Entoni, Šarlotin najbolji prijatelj, i Italijan Đuzepe, njegov novi zaposleni.

Entoni je, naime, vlasnik trenutno najtraženije pekare u Njujorku Hotfellas koja je postala popularna u jeku kovida, i to zahvaljujući tome što dostavu vrše isključivo prezgodni frajeri obučeni u minijaturne šortseve.

U sedmoj epizodi Entoni upoznaje izuzetno obdarenog Đuzepea koji mu pomaže da zablista u svom prvom TV gostovanju i to u emisiji Dru Barimor. Đuzepe je svojim „talentom“ hipnotisao i Dru i Entonija i gledaoce, a u novoj epizodi njih dvojica uskaču u uloge Petra i Jagodinke.

Ko bolje mesi, naši ili Amerikanci?

