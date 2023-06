GLUMICA KONAČNO PROGOVORILA O RATU IZMEĐU KERI I SAMANTE: Evo šta kaže o epskom sukobu i da li će se to ikada promeniti

Glumica Kristin Dejvis (58), poznata po ulozi Šarlot u kultnoj seriji „Seks i grad”, rekla je da ne želi da se upliće u svađu između koleginica iz serije, Kim Katral (Samanta) i Sare Džesike Parker (Keri).

Ponovno okupljanje glumačke ekipe i priče dogodio se 2021. u nastavku „And just like that...” u kojem nije bilo lika Samante, odnosno Kim Katral. Uzbudljive vesti da će se u drugoj sezoni „And just like that...” Katral ipak pojaviti, najavljene su krajem prošlog meseca.

„Morate da poštujete želje ljudi. Neću trošiti energiju na to. Ne mogu nikoga da promenim”, rekla je Dejvis za Telegraph o tenzijama između koleginica koje sve vreme prati iz prvog reda.

„Razumem da su obožavatelji uznemireni... Da bar to mogu da popravim, ali ne mogu, nije u mojoj moći”, dodala je.

Katral je nedavno snimila scenu za sledeću, drugu sezonu, serije „And just like that..”, prenosi The Post. Druga sezona serije očekuje se 22. juna, a treća sezona nije još potvrđena.

Podsetimo, nesuglasice između Katral i Parker započele su 2010. godine, nakon izlaska drugog nastavka filma „Seks i grad”. Navodni razlog za svađu je to što je Katral odbila da glumi u trećem filmu i rekla da nije prijateljica sa svojim koleginicama sa seta, te da nikad ni nisu bile prijatelji.

Situacija se pogoršala kad se Parker javila Katral na društvenim mrežama 2018. nakon smrti njenog brata.

„Ne treba mi tvoja ljubav i podrška u ovim teškim vremenima, Sara Džesika Parker”, odgovorila je Katral, prenosi PageSix.

„Da raščistimo (ako nismo dosad). Nisi moja porodica. Nisi mi prijateljica. Pišem ti ovo poslednji put da prestaneš da iskorišćavaš našu tragediju kako bi zadržala svoju reputaciju dobre devojke”, odgovorila je Katral oštro Parker.

