"MIRANDA JE NAJGORI LIK IKADA" Publika razočarana novim nastavkom KULTNE SERIJE! Evo šta fanovi NAJVIŠE ZAMERAJU

Onim romantičarima koji svet posmatraju širom otvorenih očiju koji su se usudili da se nadaju da će druga sezona popraviti sve stvari koje nisu bile baš OK sa prvom sezonom "And Just Like That…", nastavka serije "Seks i grad" - ostaće razočarani. Kako mnogi tvrde, druga sezona ima brojne nedostatke i uopšte se ne dotiču zamerki publike. Evo šta ljudi misle.

Nespretna, neubedljiva i samo sporadično smešna, serija ostaje neka vrsta striminga Frankenštajna, odnosno spoj nespojivih fenomena i situacija.

Dok se u prvoj sezoni Keri (Sara Džesika Parker) borila sa tugom nakon iznenadne smrti svog muža, u drugoj je bilo malo lakše, otkrivajući znatno manje drame iz njenog daljeg života.

Zapleti od dosadnih do onih koji izazivaju jezu

Različiti podzapleti se, u međuvremenu, kreću od dosadnih i ravnih do onih koje izazivaju jezu, a najgora je i dalje veza između Mirande (Sintija Nikson) i Čea (Sara Ramirez), koji ulaze u novu fazu krize od raskida do slatkastog mirenja tokom snimanja TV pilota zasnovanog na Čeinom životu.

Miranda je težak lik u ovoj sezoni, ona je kombinacija koja ne proizvodi vatromet, već neprekidan kap zamora. Novije prateće "igračice" – Nikol Ari Parker (kao Lisa), Sarita Čudhuri (Seema) i Karen Pitman (Nia) – malo su se razvile, ali su i dalje slabo napisane i još uvek pate od toga da se osećaju kao dodaci svojim prijateljima, diverzifikujući seriju, ali samo delimično popunjavajući prazninu koju je ostavilo odsustvo Samante, tj. Kim Katral.

Sve u svemu, publici je i dalje drago da je bar deo družine na okupu - i ako ništa, ova sezona će biti dobra za popunjavanje vremena tokom ovih nadolazećih vrelih dana.

