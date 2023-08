KLAVIR FREDIJA MERKJURIJA PRODAJE SE ZA CIFRU OD KOJE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI: Vredi bogatstvo, a na aukciji su još neke stvari

Obožavaoci Fredija Merkjurija mogli bi da se zapitaju je li ovo san ili java kada uđu u repliku njegovog londonskog doma, u kom se nalaze hiljade predmeta preminulog frontmena grupe Kvin koji će se izložiti u petak.

foto: Profimedia

O retkim predmetima, uključujući rukom pisane tekstove, umetnine i kolekcionarske predmete iz Merkjurijeve londonske kuće Garden Lodž, brine njegova bliska prijateljica Mari Ostin od njegove smrtonosne upale pluća uzrokovane AIDS-om 1991.

foto: Printskrin/Facebook

Predmeti će prvi put biti javno izloženi na jednomesečnoj izložbi u Sotheby's, koja će većinu u septembru staviti na aukciju, a cene se kreću od 40 do nekoliko miliona funti. U središtu aukcije je Merkjurijev crni klavir Jamaha, procenjen na 2-3 miliona funti, odnosno 2.5-3.8 miliona dolara, na kojem je 1975. komponovao epsku pesmu "Bohemian Rhapsody".

Ostali predmeti za prodaju poput Merkjurijeve krune i kraljevskog plašta, koji je nosio na poslednjoj turneji sa Kvinom 1986., procenjuje se na 60.000-80.000 funti, a srebrni češalj za brkove Tiffany & Co na 400-600 funti.

Rukom pisani tekstovi pesme "We Are The Champions" procenjeni su na 200.000-300.000 funti, a za "Killer Queen" 50.000-70.000 funti.

(Kurir.rs/Index.hr)

Bonus video:

00:33 NEPRIMERENO SAM MORAO DA UPOZORIM NASILNIKE KAKO BI SE SMIRLI! Glumac otvorio dušu: Ta grupa se preselila iz Beograda