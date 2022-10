POSLE 34 GODINE IZGUBLJENA PESMA GRUPE KVIN UGLEDALA SVETLO DANA! Legendarni Fredi Merkjuri zvuči izuzetno strastveno, poslušajte!

Legendarna britanska rok grupa Kvin (Queen) objavila je izgubljenu pesmu sa pokojnim Fredijem Merkjurijem prvi put posle 8 godina.

Pesma "Face It Alone" originalno je snimljena za vreme snimanja albuma "The Miracle" 1988., ali nije ušla u konačnu verziju.

foto: Profimedia

Pronađena je kada se produkcijski tim benda vratio tim snimcima kako bi pripremio novo izdanje tog albuma.

Singl je prva nova pesma s Merkjurijem od albuma "Forever" 2014. koji je uključivao tri do tada nepoznate pesme pod naslovom "Let Me In Your Heart Again", "Love Kills" i "There Must Be More to Life Than This".

Fredi Merkjuri, pravog imena Faruk Bulsala umro je od komplikacija od AIDS-a novembra 1991. Imao je samo 45 godina.

foto: Profimedia

Kvin su bili Merkjuri, Brajan Mej, Rodžer Tejlor i Džon Dikon, a bend je osnovan 1970. godine. Neki od njihovih hitova su i "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Don't stop me now", "Somebody to love", "Innuedo", "I want to break free", "I want to ride my bicycle", "I want it all", muzika iz filma Fleš Gordon, a spisak legendarnih pesama je poprilično dugačak...

foto: Profimedia

Govoreći o otkriću, Brajan Mej je rekao da je srećan što su pronašli snimak i što se na njemu mogu čuti sva četvorica članova benda. Naime, Džon Dikon, basista je napustio bend i penzionisao se 1997. godine i nije učestvovao u projektima Brajana Meja i Rodžera Tejlora.

- Zaboravili smo na tu pesmu, ali bila je onde, pravi dragulj. To je divno, pravo otkriće. To je jako strastvena pesma - rekao je Tejlor.

Bend će 18. novembra ponovno izdati svoj 13. album "The Miracle", koji je prvi put objavljen 1989. godine.

Album, na kojem se nalaze pesme "I Want It All", "Breakthru" i "The Invisible Man" popeo se tada na prvo mesto top-lista u Britaniji.

(Kurir.rs)

