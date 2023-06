BOEMSKA RAPSODIJA NIJE TREBALO TAKO DA SE ZOVE! U rukopisima Fredija Merkjuri otkriven pravo ime, ko ima milione može da ih kupi!

Rukopis Fredija Merkjurija za tekst Boemske rapsodije, jedne od najpoznatijih pesama grupe Kvin iz 1975. godine, zabeležen na listu papira avio-kompanije, naći će se među 1.500 ličnih predmeta na predstojećoj aukciji u Sadebiju (Sotheby's) i očekuje se da će dostići cenu od milion dolara.

foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Rukom pisani stihovi Fredija Merkjurija za pesmu Boemska rapsodija grupe Kvin otkrivaju da je pesma najpre nosila naziv Mongolska rapsodija, o čemu svedoči rukopis koji će se naći na aukciji.

Sadebi je već najavio predstojeću aukciju 1.500 ličnih predmeta koji pripadaju pevaču Kvina, a sada su otkrili više detalja o pojedinim predmetima, uključujući i 15 stranica Merkjurijevih stihova – napisanih na reklamnom bloku ugašene avio-kompanije – od kojih će na kraju nastati planetarni hit, Boemska rapsodija.

foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Kao što otkriva rukopis, pesma je prvobitno nosila naziv Mongolska rapsodija pre nego što je Merkjuri precrtao “Mongolian“ i zamenio rečju sa sličnim brojem slogova – “Bohemian“.

Radna verzija pesme sadrži i pregršt neiskorišćenih stihova – Mama/There’s a war began/I’ve got to leave tonight, zapisano je na jednoj od stranica – kao i desetine alternativnih reči koje su mogle da se pevaju umesto “Galileo!“, “Scaramouch!” i “Fandango”– “Momento”, “Belladonna”, “Matador” – samo su neke od alternativa. (Slično, Merkjurijev kolokvijalizam “silhouetto” je takođe napisan na ovom listu hartije.)

Očekuje se da će tekstovi za Mongolsku/Boemsku rapsodiju dostići cenu između 800.000 i 1,2 miliona funti, procenjuje „Sadebi“, što ih čini jednim od najskupljih artikala na događaju Freddie Mercury: A World of His Own.

Merkjurijevi rukom pisani tekstovi za klasike Kvina, kao što su Don’t Stop Me Now, We Are the Champions i Killer Queen, takođe će se naći na aukciji u septembru nakon izložbe Merkjurijevih stvari u „adebijevim galerijama u Njujorku, Los Anđelesu i Hong Kongu.

Deo prihoda od prodaje ići će i u Mercury Phoenix Trust i Fondaciju Elton Džon AIDS.

(Kurir.rs/The Rolling Stone)

