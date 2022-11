PEVAČ GOTOVO NEPOKRETAN, DOK SE BORIO SA OPAKOM BOLEŠĆU OTPEVAO LEGENDARNI HIT: Ta bitka je bila samo njegova i ničija više!

Pesma "Show Must Go On", sa albuma “Innuendo” iz 1991. godine, jedna je od najpopularnijih hitova grupe Kvin, koja je bila i ostala legendarna.

Pesma je ostala himna mnogih generacija i sinonim za velike borbe i mada se smatra da ju je napisao sam Fredi Merkjuri, kao svoju oproštajnu pesmu, to je samo polovično tačno. Ovaj hit radio je gitarista Brajan Mej, inspirisan upravo Merkjurijevom borbom sa bolešću, njegovom hrabrošću i istrajnošću u poslednjim danima.

Merkjuri je bolovao od side, iako se to tada nije zvanično znalo. Sredinom 1991. već je bio toliko bolestan da je jedva hodao, pa je Mej bio zabrinut da li će on biti i fizički sposoban da otpeva tako zahtevnu pesmu. Zato je demo verzije otpevao upravo Mej iako je morao da koristi falset na pojedinim, previsokim, deonicama.

Na iznenađenje svih članova grupe, kada je došlo vreme snimanja, Fredi je došao u studio, popio malo votke, ustao, rekao: "Ima da je jeb**o otpevam, dušo!“ i onda otpevao celu pesmu bez greške iz prvog pokušaja.

- Krenuo je i rasturio, potpuno je pokidao taj vokal - pričao je kasnije Mej.

Nakon toga, Fredi Merkjuri već je bio preslab da bi snimio spot, pa za njega nije rađen novi materijal, već je sačinjen kolaž od spotova grupe načinjenih između 1981. i 1991. godine.

Pesma govori o životu na sceni uopšteno, o tome da se svi lični problemi moraju ostaviti pozadi kada se nastupa, a tekst je pun aluzija i metafora. Na kraju, tekst govori o odlučnosti i želji za životom:

- I have to find the will to carry on with the show

Džim Haton, Merkjurijev partner u poslednjih šest godina njegovog života jednom je izjavio da postoji stih koji najbolje opisuje Fredijeve poslednje dane života.

- Po mom mišljenju, stih koji je najviše autobiografski je: “My make-up may be flaking but my smile still stays on”. Bilo je upravo tako. Bez obzira koliko je Frediju bilo loše, on nikada nije gunđao niti tražio bilo kakvo saosećanje. Ta bitka je bila samo njegova i ničija više, i on je uvek pokazivao hrabro lice, uprkos sve goroj situaciji - izjavio je Džim u jednom intervjuu 1994. godine.

Nažalost, Fredi Merkjuri nije uspeo da pesmu izvede uživo na nekom nastupu. Preminuo je 24. novembra 1991. nedugo po objavljivanju albuma. I danas važi za jednog od najboljih pevača koji su ikada živeli.

