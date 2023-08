SVE MISLE DA JE MEGAN KRIVA ZA RAZDOR IZMEĐU BRAĆE! Ovo je istina: Kejt je UZROK sukoba, a Vilijam nije uradio ništa da to SPREČI?

Otkako je princ Hari rekao najstrašnije stvari o svojoj porodici i obrušio se na svog brata Vilijama, braća su u ratu i izgleda da nema znakova pomirenja. Iako se Vilijam nikada nije javno oglasio niti komentarisao rečeno, brojni izvori bliski kraljevskoj porodici rekli su da PRINC nije poštedeo svog mlađeg brata, okrivljujući za raspad porodice 'propalu glumicu'.

Ali iako mnogi misle da su sukobi počeli dolaskom Megan Markl u porodicu, istina je da je sve zapravo počelo mnogo ranije. Trenutak koji je bio presudan u odnosu između braće koja su do tada bila nerazdvojna je rođenje princa Džordža, koje je sve promenilo, dolaskom princeze Šarlote stvari su se dodatno urušile, a Hari se osećao potpuno zanemarenim. Hari se osećao izostavljenim jer je Vilijam počeo da provodi mnogo više vremena sa svojom porodicom.

foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Autorka Tina Braun u svojoj knjizi "The Palace Papers: Inside the House of Windsor, Truth and Trouble" istakla je da njihov odnos nije isti otkako se Vilijam oženio Kejt, a sve se produbilo rođenjem male Šarlot 2015. godine. U svojoj knjizi, Braun je napisala:

- Iako su i dalje bili veoma bliski jer su živeli u susedstvu, delili istu kancelariju i provodili vreme zajedno, Hari je patio zbog izgubljene veze sa Vilijamom. Osećao se odbačenim na svakom porodičnom okupljanju i nije mogao da razume zašto je njegov brat opsednut Kejt, koja je Hariju bilo veoma dosadno. Vikendom, kada nije bio sa Midltonovom, bio je u Anmer Holu, letnjikovcu koji je dobio na poklon od kraljice kada se ženio, i nije mu se svidelo Harijevo ponašanje, njegova nepromišljenost i njegove noći napolju koje je provodio opijanjem u klubovima - navodi ona.

Porodica Midlton imala je veliki uticaj na današnjeg princa od Velsa.

- Vilijam se brzo uklopio u porodicu Midlton i oni su ga prihvatili kao zeta. Mislim da je stabilnost i normalnost koju Vilijam nije poznavao dok je odrastao, jer je brak njegovih roditelja bio problematičan i on je toga bio svestan, učinile Vilijama večno zahvalnim - ističe autor.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Već narušeni odnos između braće jako se pogoršao kada je Hari pronašao ljubav u američkoj glumici Megan Markl. Hari je u svojim memoarima otkrio detalje kako je njegova porodica primila vest da se zaljubio u nju. Njih dvoje su bili prvi u porodici kojima je odlučio da ispriča o Megan, a vest je podelio jednom kada je došao sa njima na večeru.

Otkrio je da je njegov brat 'znao da se nešto dešava' i da ga je zanimalo o čemu se radi. Ali ako je mislio da će njih dvoje biti srećni kada su čuli da je započeo vezu sa američkom glumicom Megan Markl, grdno se prevario, a reakcija njegovog brata ga je povredila.

- Oni su zanemeli. Pogledali su se. Onda se Vili okrenuo prema meni i rekao: 'Izlazi napolje' - napisao je Hari. Nakon toga su mu, tvrdi, rekli da je ta veza nemoguća. ​ Vilijam i Kejt su nekako prihvatili Megan, kao i ostatak kraljevske porodice, pa su se Hari i ona venčali i započeli zajednički život, ali istorija je pokazala da to nije dugo trajalo.

Posljednja kap koja je prelila čašu za Vilijama je navodno bilo ponašanje Megan Markle prema njihovoj službi. Kada je za to saznao, odmah je pozvao Harija, a razgovor u kojem je zdušno branio suprugu prerastao je u veliku svađu, nakon koje je Vilijam odlučio da brata i snaju izbaci iz zajedničkog domaćinstva. Iako su Hari i Vilijam živeli u zajedničkom domaćinstvu u Kensingtonskoj palati deset godina, nakon ovoga, starijem bratu je navodno dosadilo i odmah je zamolio svoj tim da ih razdvoji. Nakon toga, Hari i Megan su morali da se presele u Vindzor gde su ostali dok nisu odstupili sa kraljevskih dužnosti.

