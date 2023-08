NAJLEPŠA ŽENA SVETA NA APARATIMA, OVAKO NJENA BOLEST IZGLEDA Mučna borba i pakao od 11 godina kroz koji je prošla: Zahvalna sam...

Bela Hadid (26) otvoreno je progovorila o borbi s lajmskom bolešću nakon što je njena sestra Điđi otkrila da je manekenka bila podvrgnuta intenzivnom lečenju.

"Zahvalna sam svojoj mami što je sačuvala sve moje lekarske nalaze, što je bila uz mene sve vreme, nikad me nije napustila, čuvala me je i podržavala, ali ono najbitnije - što mi je sve ovo vreme verovala", napisala je Bela na Instagramu.

"Život u ovom stanju, koje se s vremenom pogoršavalo, i rad kako bih sebe, porodicu i ljude oko sebe učinila ponosnima, uzeli su danak na mnoge načine koje još ne mogu da objasnim. Kao prvo, želim vam reći da sam ok i da se ne brinete.

Kao drugo, ništa ne bih menjala, da treba sve ovo ispočetka treba uraditi kako bih stigla do ovog trenutka u kom sam sada, konačno zdrava, opet bih to učinila. To me učinilo osobom kakva sam danas", dodala je.

"Što se tiče mogućeg povratka na pistu? Vratiću se kad budem spremna", zaključila je Bela, piše Index.hr.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je uvek je nosila revije poznatih modnih brendova, a 2019. proglašena je najlepšom ženom na svetu sudeći po naučnom istraživanju. Uklapala se 94,35 posto u mere zlatnog preseka, matematičku jednačinu koju su smislili antički Grci kako bi vrednovali spoljnu lepotu.

Gledale su se Belne oči, obrve, nos, usne, brada, vilica i oblik lica i shvatili su da je Bela najbliža grčkom idealu lepote. Iza nje su tada ostale Bijons, Amber Herd, Arijana Grande, Kejt Mos, Kara Delavinj..Tada su je mnogi kritikovali jer je bila na brojnim estetskim operacijama i smatrali su da titula najlepše nije opravdana.

Ipak, nekoliko godina kasnije situacija se promenila. Bela je javno progovorila o tome da boluje od lajmske bolesti. Ovih dana objavila je fotografije u kojima je zahvalila svom psu što je stalno uz nju i tako dala uvid u svoje zdravstveno stanje. Čini se kako je mlađa sestra Hadid često spojena na aparate koji joj pomažu da se bori protiv bolesti, piše Story.hr.

foto: Printscreen/Instagram

Lajmska bolest je bakterijska infekcija koja se širi ugrizom zaraženih krpelja. Obično ljudi koji se zaraze infekcijom razviju crveni osip na koži u roku od nedelju dana, ali i do mesec dana kasnije.

Izaziva je bakterija Borelia burgdoferi, a bolest zahvata više sistema, najčešće kožu, zglobove, srce i nervni sistem.Glavobolja, grčevi u mišićima, osetljivost na buku i svetlo, bolovi u zglobovima i nesanica samo su neki od problema s kojima se svakog dana bore oboleli od te bolesti.

foto: Printscreen/Instagram

Drugi ljudi možda uopšte neće primetiti osip ili će ga zameniti za ugriz pauka.

"Svaki dan osećam barem deset od ovih simptoma. Osećala sam ih i dok sam imala 14 godina, ali oni su se intenzivirali nakon moje 18. godine", napisala je Bela svojevremeno.

foto: Printscreen/Instagram

Bolest joj je dijagnostikovana 2012. godine, a leka za hroničnu bolest, istakla je, nema. Naime, lečenje antibioticima je učinkovito u ranom stadijumu bolesti, a infekcija može postati ozbiljna i dugotrajna.

foto: Printscreen/Instagram

"Prestala sam da vozim jer mi je mozak jednostavno prestao da radi. Sve vreme sam bila iscrpljena. To je uticalo na moje pamćenje, pa se odjednom ne bih mogla da se setim kako da se odvezem od Santa Monike u Malibu, gde sam živela. Život nije uvijek onakav kakav izgleda spolja. Najteži deo ovog putovanja je da ti sude po onome kako izgledaš, a ne kako se osećaš. Znam kako je to kad ne želite ustati iz kreveta zbog bolova u kostima i iscrpljenosti. Danima ne želimo biti u društvu drugih ljudi jer se javlja anksioznost i ‘magla u mozgu’. S godinama se počnete navikavati da živite s bolešću", izjavila je 2016. godine.

foto: Printscreen/Instagram

Lajmsku bolest je dobila kad je imala 14 godina, a od nje boluje i njen brat Anvar i majka Jolanda.

Od lajmske su bolesti bolovali ili još boluju brojni poznati, među kojima su Ben Stiler, Keli Ozborn, Alek Boldin, Šanaja Tvejn, Debi Gibson...

