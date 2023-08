"MUZIKA 90-ih JE BILA VESELA JER JE VREME BILO UŽASNO" Marko Kon o buntu u pesmama: To je generacijska stvar (VIDEO)

Marko Kon je srpski muzičar, pevač, kompozitor i producent. Rođen je 20. aprila 1972. godine u Beogradu.

Najpre se pojavio u muzičkom takmičenju "Operacija trijumf" 2008. godine, gde je osvojio drugo mesto. Međutim, najveću popularnost stekao je kao predstavnik Srbije na Pesmi Evrovizije 2009. godine sa pesmom "Cipela".

Njegov izvođački stil karakteriše kombinacija popa, roka i različitih muzičkih uticaja.

Pored muzičke karijere, Marko Kon je takođe poznat po svom kreativnom pristupu umetnosti i nastupima. On je često eksperimentisao sa različitim zvucima i konceptima, što ga je izdvojilo u srpskoj muzičkoj sceni.

Kompozitor je gostovao u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, kada je rekao da je prirodno da se starijim ljudima ne dopada današnja muzika:

- Potpuno je prirodno da se matorim ljudima ne sviđa muzika koju slušaju mladi. To je generacijska stvar i to se uvek dešava. Kažu, u moje vreme je bilo bolje, ali nije, mi smo bili bolji, bili smo mladi, ludim, puni energije... Muziku koja se trenutno dešava, nećemo moći da shvatimo dok ne prođe određeni vremenski period kada ćemo moći da je posmatramo izdvojeno i sa strane. Mi tek sada kapiramo da je muzika devedesetih, koja je tada delovala potpuno suludo, ustvari bila muzika bunta, kao i iz osamdesetih, samo je bunt bio na drugu stranu. Bila je užasno vesela muzika jer smo živeli u užasno lošem vremenu. To je takođe bio bunt.

