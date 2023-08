PAMTIMO JE KAO LUCKASTU DEVOJČICU SA PEGICAMA: Evo kako danas izgleda omiljena PIPI čije avanture smo OBOŽAVALI da pratimo (FOTO)

Inger Nilson proslavila se u ulozi Pipi Duge Čarape koja joj je obeležila glumačku karijeru, a uz koju su odrastale brojne generacije.

Filmovi i serija "Pipi Duga Čarapa" obeležili su odrastanja brojnih generacija koje se i danas s nostalgijom rado prisete devojčice lica s pegicama i narandžaste kose u pletenicama, a koja se nije odvajala od svog majmunčića i konja s kojima je proživela brojne avanture.

Naravno, reč je o filmovima i serijalu u kojima je glavnu ulogu igrala švedska glumica i pevačica Inger Nilson koja danas ima 64 godine, a svet glume odavno je napustila. Danas se bavi administrativnim poslom, radi kao sekretarica u Stokholmu, a nakon uloge koja joj je donela svetsku slavu prihvatila je tek nekoliko manjih uloga.

Među poslednjima koje je snimila bila je ona u nemačkoj seriji "Der Kommissar und das Meer" 2007. godine, a pojavila se u filmovima "Gripsholm", "Black Circle" i "The Here After".

Iako su od snimanja "Pipi Duge Čarape" prošle 53 godine, Ingrid i dalje ima svoj prepoznatljiv osmeh i pegicama posuto lice koje starije generacije jako dobro pamte i lako ih prepoznaju.

Osim nje u pričama o nestašnoj devojčici glumio je i Par Sundberg i to Pipinog komšiju Tomija. I njega je ta uloga lansirala među zvezde, a dobio ju je sasvim slučajno.

"Igrao sam balet, voleo sam biti na pozornici, pohađao baletnu školu i moja mama je pevala operu. Tada su došli agenti da pogledaju moju grupu jer su tražili dečaka koji će glumiti Tomija u filmu, i onda je moja mama rekla da je to upravo za mene i da bih mogao dobiti ulogu", rekao je Par ranije u jednom intervjuu za IN Magazin.

foto: Profimedia

Tom priliko je otkrio i da u tada kao filmska ekipa proputovali celu Evropu te da su posetili i Hrvatsku za koju ga vežu posebna sećanja.

"Kada smo snimali film "Pipi na južnim morima", to je bilo predivno iskustvo, tada smo bili i u Dubrovniku. Predivni ljudi i predivna klima, snimali smo scene za film. U pauzama za ručak jeli smo "ćevapčiće", ali i kako se kaže "pljeskavica". I sad svaki put kada jedem ta jela setim se tih divnih uspomena", otkrio nam je Par koji se povukao iz sveta kinematografije.

U ulozi Pipine komšinice Anike gledali smo Mariju Person koja nije nastavila glumačku karijeru, danas ima 63 godine i takođe živi u Stokholmu.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)

Bonus video:

02:32 Šestogodišnjaci pričaju kao dvogodišnjaci zbog crtaća