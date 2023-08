SKANDALOZNA SRPKINJA SA NAJVEĆOM ZADNJICOM JAVNO BRUKA MUŽA: Svi se KRSTE kada čuju kako vaspitava svoju ćerku, a evo i zašto

Koko Ti Ostin na početku karijere bila je jedna od "zečica" u čuvenoj Plejboj vili Hjua Hefnera koja je prisustvovala kultnim žurkama na kojima su bile i mnogobrojne javne ličnosti. Prati je "titula" najskandaloznije Srpkinje u Holivudu, kao i jedne od Srpkinja s najvećom zadnjicom. Veliku pažnju privukla je i na 65. dodeli Gremi nagrada u Los Anđelesu, gde je ponovo bila "kraljica" najvećeg dekoltea, a uhvaćen je i trenutak kada je jedna muškarac odmerava i to pred njenim suprugom.

Pravo ime joj je Nikol Natali Ostin i rođena je 17. marta 1979. godine u glumačkoj porodici u Kaliforniji, a roditelji njene majke Tine bili su Srbi, te tako vuče srpske korene što i sama ponosno ističe. Udata je za repera Ajs Tija kog je očarala svojim zanosnim oblinama. Koko i Ajs Ti venčali su se 2005. godine, a u braku su dobili ćerkicu. Imali ste priliku da je vidite u spotovima njenog supruga, ali i u njenom rijaliti šou "Ajs voli Koko".

Često je na meti žestokih osuda i zbog načina na koji ona i njen suprug vaspitavaju ćerku. Velika prašina se podigla kada je objavila da ćerku kupa u sudoperi, kao i da je dojila sve od njene pete godine, a ovu odluku je obrazložile time "da ne želji ćerki da uskrati ono što želi, samo zato što društvo smatra da to treba ukinuti posle 2. godine".

"Šanel i dalje voli da sisa. Moje dete jede biftek i hamburgere, ali ona voli malo užine s vremena na vreme i veću bliskost sa majkom. Zašto joj to oduzimati? To je nekako umiruje da zaspi", rekla je Koko u avgustu prošle godine. Zgrozila je javnost i objavila snimak na kom njen ćerka svojoj baki govori da se savije, a potom da "mrda zadnjicom", a kada su je pitali šta radi, mala Šanel Nikol u sada obrisanom snimku rekla je "da je uči da tverkuje, baš kao što mama radi".

Ajs Ti kaže da se Šanel "zabavlja" na društvenim mrežama, koje prate mama i tata - "To je zabavno i ona to voli da radi. Da nije, mi to definitivno ne bismo radili", rekao je on i dodao: "Kada se Šanel rodila, dobili smo njene društvene mreže jer smo znali da ćemo biti roditelji koji će pokazati sto slika svog deteta jer smo bili ponosni."

"Nisam želeo da sve to stavljam na svoju stranicu, jer bih tada bio taj tata koji uvek pokazuje slike svoje dece", reko je Ajs Ti i dodao: "Tako da smo rekli da smo joj na taj način napravili stranicu, ako ljudi žele da gledaju naše dete kako raste, mogu. Ne plašimo se da će se bilo šta desiti. Ljudi će reći, 'nemoj joj pokazivati lice'. Ne brinemo se za to".

"Naše roditeljstvo je mnogo drugačije od normalnog para iz Oklahome. Ja sam j***na rok zvezda, drugačije je", objasnio je reper i istakao da se dinamik u njihovoj kući umnogome razlikuje od ostalih. Mnogi komentarišu i da Koko bruka muža svojom velikom zadnjicom, a posebno nakon priznanja slavnog pevača da ju je pred mužem uhvatio za zadnjicu, na šta su oboje unapred pristali.

(Kurir.rs/MONDO)

Bonus video:

01:27 BILO ME JE SRAMOTA DA SE SLIKAM ZA PLEJBOJ Suzana Mančić odbila ponudu časopisa, a onda je zvala urednica i rekla joj OVE REČI